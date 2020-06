«Touche Pas à Mon Poste» : Patrice Laffont intègre l'équipe de Cyril Hanouna

L’ancien animateur de Fort Boyard et des Chiffres et des Lettres Patrice Laffont va devenir chroniqueur de «Touche pas à mon Poste», sur C8.

Le mercato télé a commencé. Lionel Stan, directeur général de H2O qui produit l’émission, a révélé à Non Stop People que Patrice Laffont rejoindrait l'équipe de Cyril Hanouna à la rentrée. «On est très heureux de l'avoir autour de la table. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a beaucoup de choses à dire, il connaît très bien les médias, il sera là pour réagir à l'évolution du PAF, à toutes les nouvelles marques que l'on verra à l'antenne. On l’attend», s’est-il enthousiasmé, avant de le décrire comme «une star de la télévision qui n'a plus 20 ans mais qui est très en forme». Et d'ajouter : «Il est là pour nous parler de ce qu'il a pu voir autour de ses 50 ans de carrière».

Agé de 80 ans, l’ancien présentateur de Fort Boyard, mais aussi Des Chiffres et des lettres, dont il est toujours producteur, ou encore de Pyramide, a en effet sûrement accumulé énormément de croustillantes anecdotes sur les coulisses du PAF.

Ce recrutement devrait soulager un peu l’ancien animateur, qui avait récemment fait part de ses problèmes financiers. «Je suis pas dans la mouise, mais si je vis encore quelques années, je vais avoir une fin de vie assez difficile pécuniairement parlant », avait confié le fils de l’éditeur Robert Laffont, et père d’Axelle Laffont à Non Stop People.

