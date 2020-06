Atlanta’s missing and murdered : The Lost Children : le documentaire à ne pas manquer sur OCS

La série documentaire «Atlanta’s missing and murdered : The Lost Children» revient sur l’onde de choc provoquée par l’enlèvement et le meurtre d’une trentaine d’enfants noirs à Atlanta entre 1979 et 1980.

Déclinée en 5 épisodes, et alors que l’enquête vient d’être relancée aux États-Unis quarante ans après les faits, elle parvient à présenter cette histoire tragique dans sa globalité, en donnant autant d’importance à l’horreur suscitée au moment des faits au sein de la population locale, qu’à la présentation des investigations qui ont été menées à l’époque. Et les multiples zones d’ombre que contient cette affaire.

A l’aide de documents d’archives inédits, de nombreus témoignages des membres de la famille des victimes et de personnes ayant travaillé sur l’affaire, Atlanta’s missing and murdered : The Lost Children apporte de nouvelles preuves, et pose ouvertement la question des tensions raciales, et ainsi que la dimension éminemment politique des décisions prises à l’époque afin de calmer – à n’importe quel prix (celui de la justice) – l’immense colère qui grondait à Atlanta.

Les téléspectateurs ayant regardé la saison 2 de Mindhunter connaissent déjà certains aspects de cette affaire, qui a été abordée dans la série, et qui se conclut par l’arrestation de Wayne Williams, un jeune afro-américain de 23 ans reconnu coupable des meurtres.

Mais, après avoir regardé la série documentaire, et la présentation des nouveaux éléments de l’enquête, il est difficile de ne pas se laisser envahir par le doute. Le mieux est encore de se faire sa propre idée en regardant Atlanta’s missing and murdered : The Lost Children.

A noter que les trois premiers épisodes seront diffusés le samedi 18 juillet sur OCS Choc, et les deux derniers le 25 juillet.

