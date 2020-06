La société de production de Salma Hayek signe un contrat avec HBO Max

La comédienne Salma Hayek et sa boîte de production Ventanarosa vient de signer un contrat de deux ans avec la plate-forme de streaming HBO Max pour développer différents projets.

Selon les termes du contrat, la société de Salma Hayek sera en mesure de proposer des fictions en exclusivité à HBO Max, qui décidera de sa mise en production. «Nous sommes ravis de rejoindre HBO Max et Warner Media. Leur équipe de dirigeants passionnés, talentueux et ouverts d’esprit seront de précieux atouts dans notre mission de développer des programmes explorant et célébrant la diversité», précise la comédienne dans un communiqué, selon le site américain Variety.

Créée en 1999 par la Mexicaine, Ventanarosa est notamment derrière la production du film Frida – dont le rôle principal est interprété par Salma Hayek – ou encore l’adaptation américaine de la télénovela colombienne connue sous le nom d’Ugly Betty. «Ventanarosa est réputée pour raconter des histoires riches et vivantes, et nous sommes impatients d’écouter toutes les idées qu’ils nous présenteront dans le cadre de notre partenariat», se réjouit Joey Chavez, le vice-président des fictions originales chez HBO Max.

