Le projet de spin-off de la série animée «Daria» se confirme

La série animée «Daria», diffusée entre 1997 et 2002 sur la chaîne américaine MTV, va faire l’objet d’un spin-off centré sur le personnage de Jodie Landon.

Un projet développé par une autre chaîne américaine, Comedy Central, diffuseur à venir de cette série dérivée qui suivra l’ex-camarade de classe de Daria dans sa vie d’adulte, après l’obtention de son diplôme. Le personnage sera doublé par la comédienne Tracee Ellis Ross (Black-ish), tandis que le scénario sera signé par Grace Edwards (Insecure, Inside Amy Schumer).

«Ce que Daria a fait pour montrer à quel point le lycée était stupide pour la génération X, Jodie le fera pour explorer les épreuves et les aléas du premier job pour une nouvelle génération. Ce sera une satire de la culture du lieu de travail, les difficultés de la génération Z, l'artifice des médias sociaux et plus encore. Jodie mettra en lumière les problèmes personnels et professionnels auxquels les jeunes femmes noires sont confrontées aujourd'hui», précise MTV Studios dans un communiqué.

