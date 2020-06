Search Party : la jubilatoire série est de retour avec une excellente saison 3

La série «Search Party» revient pour une troisième saison le vendredi 26 juin, en exclusivité sur OCS City en US+24.

Thriller atypique et sans prétention né en 2016 sur la chaine TBS, «Search Party» (désormais diffusé sur HBO Max aux Etats-Unis) est une des meilleures séries de ces dernières années. Comédie noire, elle cultive l'art du décalage et de la surprise comme nulle autre. Sa force tient à un scénario complètement déjanté qui s’amuse à torpiller tous les travers des millenials, avec un humour d'une grande finesse. Portée par des interprétations remarquables dont celle, irresistible, d'Alia Shawkat, elle a déjà été renouvelée pour une saison 4.

Avant cela, la série sera de retour ce 26 juin avec 10 puissants inédits. L'histoire reprend où elle s'était arrêtée, à l’heure hyper-tendue où nos héros (qui nous ont beaucoup manqués depuis la saison 2, il faut dire qu’ils se sont faits attendre deux ans) se retrouvent au cœur d’une tempête médiatique qui va les plonger dans des abîmes d’angoisse, un état qui les rend totalement hilarants.

Attention spoilers. Les quatre amis d'une vingtaine d’années, étaient empêtrés au cours de la première saison dans une sombre et improbable affaire, suite à la disparition de Chantal, une très vague connaissance de fac que Dory s'était donnée pour mission de retrouver coûte que coûte, histoire de se donner un but dans la vie. Ils sont désormais emportés par une immense vague médiatico-judiciaire après que Dory (Alia Shawkat) et son désormais ex-petit ami Drew (John Reynolds) ont été accusés du meurtre (semi) accidentel d'un détective privé. Alors qu'Elliott (John Early) et Portia (Meredith Hagner), qui les ont aidés à enterrer le corps, angoissent à l'idée d’avoir à témoigner et de finir leurs jours en prison, la santé mentale de Dory, qui plus que jamais peut regretter l'époque où elle avait «des problèmes pour rien», décline définitivement…

A noter que cette saison 3 sera disponible en intégralité dès le 26 juin sur OCS à la demande.

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.