Disneyland Paris : voici la date de réouverture du parc

Les fidèles du parc Disneyland Paris attendaient l'annonce depuis des semaines. La date est désormais connue. Le parc a annoncé une réouverture progressive dès le 15 juillet prochain avec de nouvelles normes sanitaires.

Cette réouverture progressive inclut, dès le 15 juillet, le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios ainsi que son hôtel Disney’s Newport Bay Club et le Disney Village.

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020. Plus d’infos : https://t.co/m8yoXg14BY pic.twitter.com/wVqzYSLhHR — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 22, 2020

«Nous sommes tous ravis d'être sur le point de rouvrir Disneyland Paris ces prochaines semaines», a déclaré Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris. «Créer la magie signifie encore plus pour nous aujourd’hui, alors que nous saluons la résilience de nos équipes, l'enthousiasme de nos visiteurs et de nos fans, et l'élan positif des nombreuses réouvertures dans l'industrie du tourisme en Europe» a-t-elle souligné dans un communiqué.

Capacité limitée, sécurité renforcée, masque obligatoire pour les plus de 11 ans

Le parc, qui a accueilli plus de 10 millions de visiteurs en 2018, limitera le nombre de visites. Conformément aux préconisations des autorités publiques, la capacité d’accueil du parc sera limitée, les mesures d’hygiène et de sécurité renforcées, et la fréquentation sera régulée grâce à un nouveau système de réservation en ligne.

Il sera nécessaire de réserver son billet ou séjour à l’avance pour permettre le contrôle du nombre de visiteurs quotidiens, a expliqué Disneyland Paris dans un communiqué sans en dire plus, pour l’heure, sur le nombre de visiteurs autorisés chaque jour. Afin d'organiser les flux dans les files d'attente, les billets FASTPASS seront par ailleurs temporairement suspendus. Plus de 20 000 kilomètres de marquage au sol ont aussi été déployés au sein du parc afin d'assurer la distanciation sociale et plus de 2000 stations de gel hydroalcoolique ont été installées, notamment à l’entrée et à la sortie de chaque attraction.

Le masque sera également obligatoire pour les visiteurs de plus de 11 ans, comme pour tous les employés du parc. Pour l'heure, il ne sera pas non plus possible de rencontrer et se prendre en photo avec ses personnages Disney préférés, mais ces derniers assureront cependant des animations au sein du parc.

Certains rendez-vous toujours très attendus par les visiteurs, comme la grande parade ainsi que le spectacle nocturne Disney Illuminations seront de retour à une date ultérieure. Le Roi Lion et Les Rythmes de la Terre et Le Rythme de la Jungle – deux spectacles également plébiscités - reviendront quant à eux plus tard cet été.

Plusieurs hôtels rouvriront leurs portes dès le 20 juillet

Alors que le Disney’s Newport Bay Club accueillera à nouveau les visiteurs pour la nuit dès le 15 juillet, Disneyland Paris a par ailleurs annoncé la réouverture progressive de plusieurs autres Hôtels et Resorts Disney : Le Disney’s Hotel Cheyenne, le 20 juillet, le Disney’s Hotel Santa Fe, le 3 août, et le Disneyland Hotel le 7 septembre.

Deux hébergements - Le Disney’s Sequoia Lodge et le Disney’s Davy Crockett Ranch - resteront toutefois fermés cet été.

Retrouvez toute l'actualité Tourisme ICI