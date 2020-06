«Fort Boyard» : Francis Lalanne écarté du casting à cause du Covid-19

Selon Le Parisien, Francis Lalanne n’a pas été appelé pour participer à la nouvelle saison de «Fort Boyard», dont le tournage a débuté il y a deux semaines.

Déjà absent de la saison dernière en raison de son implication politique lors des élections européennes, le chanteur devait faire son retour au Fort cet été. Mais celui qui incarne depuis 2016 le personnage de Narcisse Lalanne (une sorte de caricature de lui-même) aurait cette fois été écarté du jeu de France TV pour des raisons d’assurances.

«Quand j’ai demandé quand débuterait le tournage, on m’a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances», a déclaré l’artiste dans une interview au Parisien / Aujourd’hui en France. «Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j’ai 61 ans, je n’étais pas le bienvenu.»

Après avoir fait part des difficultés que rencontrait cette année l'émission en matière d'assurances en raison de l'épidémide de Covid-19, la productrice Alexia Laroche-Joubert aurait garanti à l’interprète de Narcisse Lalanne que son personnage serait de retour en 2021, mais le chanteur envisagerait de donner une autre vie à son personnage dans une autre émission dont il serait le producteur.

«Je discute avec une chaîne concurrente pour organiser un jeu dans un lieu mythique de la région Champagne-Ardenne, une région de légende», a-t-il indiqué au Parisien. «Ce personnage de Narcisse, je l’ai construit et il peut tout à fait avoir une vie en dehors du Fort. Pour le plus grand plaisir de mon public, qui ferait découvrir son histoire, son univers.»

