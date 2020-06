«Jacquie et Michel» lance sa chaîne sur Canal+ le 23 juin

Le site Jacquie et Michel, une des références de la pornographie sur Internet, va lancer sa chaîne J&M TV en exclusivité sur Canal+ dès le 23 juin.

Pour découvrir cette chaîne, les abonnés devront sur rendre sur le canal 222. Elle est comprise dans les offres Intégrale et Intégrale+, disponible seule au prix de 6€/mois, ou avec l’option +18 à 16€/mois (avec une promotion à 12€ en ce moment). Les téléspectateurs y trouveront, de minuit à 5h du matin, des contenus dédiés à l’exploration du X, des reportages sur les coulisses et le business de l’industrie pornographique, des making-of, des interviews, et bien évidemment, les vidéos amateurs qui ont fait le succès du site Jacquie et Michel.

«Dès le 23 juin, les abonnés aux offres Canal+ découvriront les coulisses de la production adulte la plus florissante de ces dernières années, ainsi qu’une sélection des meilleurs films et séquences du leader national du divertissement adulte», précise Canal+ dans un communiqué.

Retrouvez toute l'actualité télé ICI.