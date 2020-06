Les séries «The White Queen» et «The White Princess» à suivre dès le 2 juillet sur OCS

OCS plonge ses abonnés au cœur de la guerre des Deux-Roses avec la mise en ligne, à partir du 2 juillet, des séries «The White Queen» et «The White Princess».

Adaptées de la trilogie littéraire de Philippa Gregory, basées sur une période de l’histoire d'Angleterre dont s’inspire Game of Thrones, et déclinées en 10 épisodes chacunes, ces deux séries ont la particularité de présenter leur récit à travers le regard des femmes se trouvant au centre de la lutte pour le pouvoir, opposant la maison royale de Lancastre et la maison royale d’York.

Dans The White Queen, les téléspectateurs découvrent Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort, mère du premier roi Tudor Henry VII, et Anne Neville, future femme de Richard III. Toutes centrales dans le jeu politique et sanglant, entre les deux familles.

The White Princess débute trois jours après l’épisode final de la première série. En 1485, après 30 ans de guerre, le conflit touche à sa fin quand Richard III meurt au champ d’honneur. La jeune Elizabeth d’York, fille de la reine Elizabeth Woodville et du roi Edward IV d’Angleterre, devient l’épouse d’Henry Tudor, nommé roi sous le nom d’Henry VII. Mais celle-ci, qui était amoureuse de Richard III, déteste viscéralement son mari.

Elle sera toutefois contrainte de s’en accommoder, non sans trouver le moyen de faire entendre sa voix par des moyens détournés. Avec Jodie Comer, la génialissime Villanelle de Killing Eve, et Michelle Fairley alias Catelyn Stark de Game of Thrones.

