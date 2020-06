Netflix prépare la suite de Chicken Run

Vingt ans après la sortie en salles de Chicken Run, Netflix s’apprête à donner une suite au célèbre film d’animation. La production de ce deuxième volet est prévue pour débuter en 2021.

La mise en ligne de Chicken Run 2 pourrait être effective dans le courant de l’année 2022. Selon le site américain Deadline, Netflix s’est emparé des droits du film des studios Aardman, autrefois propriété de Studiocanal et Pathé. Ces derniers avaient annoncé en 2018 la mise en projet d’un deuxième volet, avec Sam Fell à la réalisation, et Rachel Tunnard, Karey Kirkpatrick et John O’Farrell à l’écriture du scénario.

La plate-forme de streaming n’a donné aucune précision sur l’équipe en charge de développer le film d’animation, ni même sur l’intrigue. Mais il y a fort à parier qu’une nouvelle évasion sera au programme, et que des poules seront impliquées dans l’histoire. En France, c’est Gérard Depardieu qui avait prêté sa voix au héros, un coq prénommé Rocky.

IL PLEUT DES OEUFS !





On prépare une suite pour Chicken Run, le film sorti en 2000. Et la production démarrera en 2021 ! pic.twitter.com/zeGPUbwlaV — Netflix France (@NetflixFR) June 23, 2020

«Les fans autour du monde ont attendu patiemment que l’idée d’une suite à la hauteur de Chicken Run voit le jour, donc nous sommes ravis d’annoncer que, pour le 20e anniversaire, l’histoire parfaite a été trouvée. Netflix est le partenaire créatif idéal pour mener à bien ce projet également ; ils apprécient les créateurs de film, ce qui signifie que nous pouvons faire la suite que nous désirons – celle qui nous importe vraiment – et la partager avec une audience globale», a déclaré Peter Lord, le co-fondateur et directeur créatif des studios Aardman à Deadline.

