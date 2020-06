Sidaction : un appel aux dons ce jeudi sur France 2 avec «100 ans de comédies musicales»

Alors que la crise du coronavirus a contraint l’Association Sidaction à annuler l’édition 2020 de l’opération de collecte, d’information et de sensibilisation pour la lutte contre le virus du sida, qui devait cette année se tenir du 2 au 5 avril, France TV a décidé de mobiliser ses antennes et proposera notamment «100 ans de comédie musicales» ce jeudi 25 juin à 21h05.

Présidé par Line Renaud, et présenté par Marie-Sophie Lacarrau, ce divertissement exceptionnel - enregistré quelques jours avant le confinement - est «inspiré des émissions de Gilbert et Maritie Carpentier». Il transportera les téléspectateurs «dans l’univers des comédies musicales de Broadway, Las Vegas ou Paris», annonce France 2.

Des artistes revisiteront des tableaux extraits de shows mythiques comme «West Side Story», «Notre-Dame de Paris», «New York, New York», «Roméo & Juliette», «Moulin Rouge», et « Cats ».

Parmi les personnalités annoncées figurent notamment Maëlle, Vincent Niclo, Nicole Croisille, Jean Paul Gaultier, les danseuses du Moulin Rouge, Chimène Badi, Agustin Galiana, ou encore Arielle Dombasle, ainsi que des interprètes originaux des comédies musicales tels que Daniel Levi (« Les Dix Commandements ») et Julie Zenatti (« Notre-Dame de Paris »).

Des appels aux dons destinés à soutenir les actions de l’association Sidaction seront lancés tout au long de la soirée. En 2019, les trois jours de mobilisation et de collecte avait permis de récolter 4,5 millions de promesses de dons pour financer la recherche, la prise en charge et l’aide aux personnes vivant avec le VIH en France, ainsi qu’en Afrique et en Europe de l’Est.

«Plus que jamais, Sidaction a besoin de la générosité du public pour poursuivre ses actions. N’oublions pas que le VIH / sida est toujours là. Chaque année, environ 6 200 personnes découvrent encore leur séropositivité en France, dont 29% à un stade avancé de l’infection», rappellent les organisateurs.

Pour faire un don :



Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)



Par Internet : www.sidaction.org



Par SMS au 92 110 : en envoyant le mot « DON » pour faire un petit don de 5 € (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)



Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.

