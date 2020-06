Vieilles Charrues : les derniers billets pour le concert de Céline Dion mis en vente ce mercredi

Il ne faudra pas arriver en retard. Les derniers billets pour assister au concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues le 15 juillet 2021, à Carhaix (Finistère), vont être mis en vente ce mercredi 24 juin à 10h sur le site internet du festival.

Ces tickets, dont le nombre n'a pas été communiqué, correspondent aux places rendues par les festivaliers après l'annulation de l'édition 2020 des Vieilles Charrues pour cause de coronavirus.

«Attention, ça va partir très vite !», ont prévenu les organisateurs du festival sur Twitter ce mardi. Ils ont en mémoire cette journée du 9 octobre 2019, lors de laquelle les 55.000 billets pour le concert de la diva québécoise, prévu à l'origine le 16 juillet 2020, sont partis en l'espace de neuf minutes.

La décision d'annuler l'édition 2020, une première en 28 ans d'existence, avait donc été d'autant plus difficile à prendre pour les organisateurs, qui se réjouissaient de pouvoir accueillir Céline Dion. La bonne nouvelle est tombée le 10 juin dernier : l'interprète de «My Heart Will Go On» ou de «J'irai où tu iras» a confirmé sa venue à l'édition 2021 du festival breton. Avant cela, la superstar canadienne passera une première fois par la France en mars, dans le cadre de sa tournée mondiale «Courage World Tour», avec six concerts prévus à Paris, à La Défense Arena, entre le 19 et le 27 mars, tous déjà complets.

Le reste de la programmation de l'édition 2021 des Vieilles Charrues sera annoncé à l'automne. «Le travail de reprogrammation du maximum d’artistes prévus en 2020 pour 2021 se poursuit», ont annoncé les organisateurs il y a quinze jours, cités par Ouest France. Devaient également se produire sur la scène des Vieilles Charrues en juillet 2020 Angèle, DJ Snake, Lenny Kravitz, Mika ou encore The Avener. Pour les festivaliers n'ayant pas rendu leurs billets, leurs places pour l'édition 2020 restent valables en 2021.

