«The Handmaid's Tale» : la saison 4 repoussée à 2021

La série dystopique librement adaptée du roman éponyme de Margaret Atwood «The Handmaid’s Tale» devait dévoiler sa saison 4 cet été, mais épidémie de Covid-19 oblige, les fans devront attendre 2021 pour la découvrir.

«The Handmaid's Tale» était en tournage quand la pandémie a contraint le monde à l’arrêt. The Wrap annonce qu’elle ne sera pas prête avant plusieurs mois, sans toutefois communiquer de date précise. Cette saison 4 avait déjà fait languir ses adeptes avec une date de diffusion cet été plutôt qu'au printemps. Un timing surprenant au regard du raccourcissement de la saison à seulement 10 épisodes au lieu de 13 pour les deux précédentes, mais qui aurait une raison.

«Une partie de la raison pour laquelle le tournage a pris un peu plus de temps, déclarait déjà en février dernier l'actrice Elisabeth Moss dans une interview pour Digital Spy, en plus de nos agendas respectifs, c'est que nous faisons une saison plus ambitieuse cette année. Nous étendons vraiment les limites de nos capacités, en termes de production, et nous nous déplaçons beaucoup. Nous ne sommes pas vraiment assis dans un studio entre quatre murs, donc c'est vraiment une plus grande saison et cela prend un peu (plus de temps, ndlr)»

Et que va-t-il se passer justement ? L’attente va être d'autant plus rude pour les fans que beaucoup de questions brûlantes restent en suspens. « N'essayez pas de deviner ce qui va se passer. Ce serait en pure perte. Vous ne serez pas capable de savoir ce qui va se passer. C'est la beauté de la série » a prévenu le créateur Bruce Miller... Touchée par balle à la fin de la saison 3, que va-t-il advenir à June ? Où se trouve sa fille Hanna ? Les servantes vont-elles parvenir à se soulever ? Le procès des Waterford va-t-il marquer le début de la fin de Gilead ? En attendant de le savoir, on peut revoir les saisons précédentes sur OCS.

