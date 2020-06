La mini-série «The Comey Rule» sera finalement diffusée avant l’élection présidentielle américaine

La mini-série de la chaîne américaine Showtime «The Comey Rule» sera diffusée aux États-Unis avant les élections présidentielles américaines. Mais seulement après qu’un sérieux malentendu entre le réalisateur de la fiction et le groupe ViacomCBS ait été éclairci…dans la douleur.

Adaptation en série télévisée du livre Mensonges et vérités de l’ex-patron du FBI, James Comey, publié en avril 2018, et dans lequel ce dernier s’en prend ouvertement à Donald Trump – actuel locataire de la Maison Blanche – The Comey Rule devrait finalement être diffusée avant le scrutin. Pourquoi «finalement» ? Dans un récent e-mail envoyé par le réalisateur Billy Ray à toute l’équipe ayant travaillé sur la fiction, et révélée par le site du New York Times, le cinéaste s’est étonné de découvrir que ViacomCBS, la société mère de Showtime, envisageait de reporter la diffusion de la série à la fin du mois de novembre. Soit après les élections présidentielles américaines.

Une décision incompréhensible pour lui, étant donné que la série devait être livrée dès le 15 mai. Et que, selon lui, les événements dont elle traite revêt une importance capitale dans le débat politique national, à l’heure où les citoyens américains vont devoir s’exprimer dans les urnes. Sans compter les audiences massives que la chaîne serait capable d’enregistrer avec cette série.

«Je ne comprends pas pourquoi CBS s'assiérait sur une fiction retraçant des événements actuels importants, et j'espère que le peuple américain aura la chance de la voir très vite (...) Nous espérions tous présenter cette histoire au peuple américain des mois avant les prochaines élections. Et c'était une attente raisonnable étant donné que le réseau nous avait donné mandat pour faire le nécessaire pour livrer la série au 15 mai. Mais à un moment donné en mars ou avril, ce mandat a changé. Une rumeur a commencé à me revenir, suggérant qu'une décision concernant notre date de diffusion avait été prise au plus haut niveau de Viacom. Il n'était alors plus question d'une diffusion avant les élections. Mais pourquoi ? Je ne sais pas», s’est ému Billy Ray dans son e-mail.

La chaîne Showtime s’est empressée de répondre après l’envoie de ce message, confirmant son intention de diffuser la série avant le scrutin. Sans pour autant donner une idée précise de la date. «Nous annoncerons plusieurs changements à notre grille et The Comey Rule devrait très probablement être diffusée avant les élections», précise un porte-parole de la chaîne. Si cette opération est un coup de communication pour attiser la curiosité de l’audience autour de la série (ceci n’est qu’une hypothèse sans fondement, merci de votre attention), on peut dire que cela est très réussi.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI