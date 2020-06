Le film «Les Autres» bientôt adapté en série

Énorme succès au box-office au début des années 2000, le film «Les Autres» du réalisateur chilien Alejandro Amenabar, va faire l’objet d’une adaptation en série télévisée.

Selon le site américain Variety, la société de production BTF Media – dont le siège est basé à Miami – vient d’obtenir les droits pour une déclinaison sur le petit écran, avec la particularité d’être tourné en langue espagnole.

«Nous sommes honoré d'apporter un remake inimaginable pour le public hispanophone. C'est incroyable à quel point une histoire écrite il y a 20 ans résonne encore aujourd'hui : des thèmes tels que l'auto-isolement, la paranoïa et la peur, ainsi que le désir intense de protéger nos enfants et nous-mêmes contre le mal sont plus que jamais d'actualité», explique BTF Media dans un communiqué.

Sorti en salles en 2001, avec Nicole Kidman dans le rôle principal, Les Autres avait réussi à passionner les spectateurs avec un récit mêlant l’angoisse et le surnaturel, et un final particulièrement surprenant. Aucuns détails sur les potentiels pistes de scénarios n’ont été révélés pour le moment, et on se demande comment la série sera en mesure de recréer l’ambiance générale d’un film dont la conclusion est connue.

