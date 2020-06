Une date et une bande annonce pour la saison 2 de «How to sell drugs online (fast)»

La série «How to sell drugs online (fast)» sera de retour le 21 juillet prochain sur Netflix avec une saison 2 encore plus folle que la première.

Basée sur une histoire vraie, la première saison de How to sell drugs online (fast) avait réussi à convaincre un large public de suivre les aventures psychédéliques de Moritz et de sa bande de potes. Le groupe d’adolescents s’est lancé avec succès dans le commerce de stupéfiants en ligne avec leur site MyDrugs, et vient d’empocher la coquette somme d’un million d’euros. De quoi les convaincre de prendre une retraite bien méritée. Mais dans la saison 2, Moritz, Lenny et Dan vont rapidement découvrir que quitter le business de la drogue est plus difficile que d’y entrer.

Les voilà contraints de se débattre avec les mensonges accumulés auprès de leur entourage – qui finissent par remonter à la surface – et à devoir fuir la police lancée à leurs trousses, et des criminels en quête de vengeance. Pour corser le tout, Lenny dévoile l’existence de leur commerce illégale à sa nouvelle petite amie Kira, une hackeuse hors pair. Autant dire que ce deuxième chapitre de How to sell drugs online (fast) s’annonce sacrément mouvementé.

