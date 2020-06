The Witcher : le tournage de la saison 2 reprendra en août

Interrompu par l’épidémie de coronavirus, le tournage de la saison 2 de «The Witcher» va pouvoir reprendre à la mi-août.

Une annonce réalisée par le compte Twitter officiel de la série, qui annonce une reprise pour le 17 août prochain, sous la forme de paroles d'une chanson que pourrait chanter le troubadour Jaskier, compagnon de route de Geralt de Riv. Une date qui correspond à la réouverture des studios Arborfield au Royaume-Uni.

I’m dusting off my lute and quill,



I have some news, some mead to spill:



After all the months we’ve been apart



It’s time for production to restart.



The Witcher and his bard – who’s flawless,



Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020