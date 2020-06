«World toughest race» : Bear Grylls de retour en août dans une nouvelle émission sur Amazon

Sur le papier, l’émission ferait passer «Pékin Express» et «Koh-Lanta» pour une retraite de santé. Sur les images, l’intuition se confirme…Amazon vient de dévoiler le trailer de sa nouvelle émission «World’s toughest race», traduire «la course la plus difficile du monde». Un compétition de l'extrême présentée par Bear Grylls.

Le roi de l’aventure et animateur de «Man vs Wild» commente les onze jours d’expédition qui ont poussé les participants au bout de leurs capacités physiques et émotionnelles, 24 heures sur 24, et au long de centaines de kilomètres de terrains sinueux au milieu des montagnes, des jungles et des océans. 66 équipes issues de 30 pays se sont engagées dans ce challenge «le plus épique jamais organisé», comme l’annonce Amazon Prime, qui entamera sa diffusion le 14 août prochain.

Un véritable calvaire, à en croire notamment les nombreux blessés que l’on peut apercevoir dans la bande-annonce. Sur terre, dans l’eau ou encore accrochés à une façade, ils ont été filmés dans leur souffrance à l’automne dernier dans les paysages somptueux des îles Fidji. Produit par le créateur de «Survivor» (l’émission américaine dont «Koh-Lanta» est adaptée) Mark Burnett, l’épreuve se décline en 10 épisodes.

«World’s Toughest Race : Eco-Challenge Fiji est une compétition avec 330 concurrents répartis dans des équipes de cinq, dont quatre coureurs et un assistant. Cependant, les plus grands défis ne sont pas liés aux équipes en compétition, mais aux 671 kilomètres de distance à parcourir jusqu’à la ligne d’arrivée, annonce Amazon. Les spectateurs du monde entier verront les limites de l'endurance humaine physique et mentale, mises à l'épreuve comme jamais auparavant».

