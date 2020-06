«Fort Boyard» : Tout savoir sur la 31e édition qui démarre ce 11 juillet

L’édition 2020 de «Fort Boyard» démarre le 11 juillet à 21h05 sur France 2. Nouveaux personnages, nouvelles épreuves, conditions spéciales mises en place pour le tournage pour respecter les mesures sanitaires…On fait le point sur ce que vont découvrir les téléspectateurs.

Alors que la productrice Alexia Laroche-Joubert avaient alerté sur les difficultés de l’émission à pouvoir tourner cette année, finalement onze primes et huit secondes parties de soirée seraient bel et bien prévus.



Chaque samedi soir de l’été, à compter du samedi 11 Juillet à 21h05, Olivier Minne et les personnages du Fort - parmi eux le père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, le chef Willy Rovelli, Passe-partout & Passe-muraille - seront donc de retour.

Des arrivants et des partants

Les «habitués» verront arriver des petits nouveaux comme Cyril Gossbo incarné par l’animateur Cyril Féraud. Sourire étincelant, mèche impeccable, costume hawaïen, installée dans une cellule, la « poupée » de Cyril Gossbo recevra des candidats sur le plateau de l’émission Slaïme où la roue de « l’Infortune », truquée évidemment lui imposera de répondre aux pires questions. Les mauvaises réponses seront soldées par une pluie de slime, la pâte visqueuse reine des années 1980.

Pour remplacer Mister Boo sur le départ cette année, le Père Fouras a aussi recruté deux nouveaux guerriers : Big Boo, 2 mètres et 140 kilos, qui sera le geôlier et le sonneur de gong, et Little Boo, ancien enfant surdoué du Fort. Autre personnage à faire son entrée, une certaine Tata Fouras hantera cette année les coursives, et les candidats devront parvenir à mettre la main sur sa boule de cristal. Magik, interprété par Magloire, fait quant à lui un retour plus machiavélique que jamais…

Autre come-back cette année, celui de la Boyard Academy «afin de faire réviser les enfants», est-il annoncé, «malheureusement, tout le monde étant très occupé, le nouveau prof sera Kevin (interprété par Kevin Razy, l’humoriste), le personnage le plus paresseux du Fort, qui trouve quantité d’astuces pour ne rien faire. Mais, dans la vigie, sous la surveillance du Père Fouras, ce professeur loufoque devra préparer des exercices par matière : maths, français, histoire-géo, etc».

On verra ce qu'en penseront les enfants, ce qu'ils penseront aussi de la nouvelle recette du personnage incarné par Willy Rovelli qu'ils apprécient particulièrement. Le pitch de l'émission raconte que le Père Fouras, ayant été courroucé d’apprendre qu’il avait rouvert « Boyard Land » (le spin-off de Fort Boyard diffusé pour la première fois cet hiver, ndlr) sans lui en parler, a fermé son restaurant». Mais pas de panique, le cuisinier sera quand même sur le Fort, il prendra maintenant un plaisir diabolique à faire manger des piments dans son WillyMix… La langue en feu ou pas, les candidats goûteront aussi pour la première fois aux joies du Turbo Basket, avec des lancers vertigineux...

A noter, et pour en finir avec le mercato du Fort, Mister Boo n’est pas le seul à quitter le jeu. Après deux saisons de bons et loyaux services sur son flyboard, Mégagaf' ne sera en effet pas de retour cet été. Autre absent, Francis Lalanne a quant à lui été évincé en raison d’un problème d’assurance lié au contexte sanitaire exceptionnel.

Des mesures drastiques

Cette saison de Fort Boyard a vu son lancement retardé, le temps pour elle d’opérer des aménagements pour se mettre en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. L’opération n’a pas été simple, comme l’a récemment confié la productrice Alexia Laroche-Joubert.

Certaines épreuves ont ainsi dû être adaptées afin de pouvoir respecter les distances physiques, quand d’autres ont nécessité le port d’un masque. L’épreuve de lutte dans la boue, qui ne permettait pas de mettre en oeuvre les gestes barrières, a par exemple été momentanément retirée du jeu.

«Au delà de toutes les mesures sanitaires prises sur le fort, il a fallu revoir certains aspects de la cinétique, explique Guillaume Ramain, producteur artistique de l’émission. Dans le Fort, certains passages, couloirs et escaliers sont terriblement exigus. Il aurait été impossible de faire passer les équipes tout en respectant les gestes barrières. Nous avons donc été contraints de repenser à la circulation des participants dans le Fort. Aussi nous avons choisi de les installer avec Olivier Minne sur un plateau devant la salle du trésor, d’où ils peuvent suivre leur coéquipier sur les écrans de contrôle. Plutôt que de courir tous ensemble et de rester devant la porte, chaque concurrent partira donc seul avec Passe-Partout vers sa cellule. Nous avons réduit également le nombre de candidats qui ne sont plus six mais cinq».

La première équipe à se lancer sera composée de Claude Dartois, Booder, Camille Cerf, Tom Leeb et Clémence Botino. Ils joueront le lundi 11 juillet à 21h05 pour l’association Les Bonnes Fées.

