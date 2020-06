Netflix : Des enfants nigérians recréent le film Tyler Rake et sont invités par les producteurs d'Avengers : Endgame

Quand on a pas de moyens, il faut avoir des idées. Et des enfants nigérians ont appliqué à la lettre ce principe en copiant à leur manière la bande annonce du film Tyler Rake, sorti récemment sur Netflix.

La petite bande, qui se nomme Ikorodu Bois, n'a pas hésité à utiliser des voitures miniatures pour reproduire une route bondée, voire une brouette pour remplacer une Ferrari. Le tout par un certain sens de la mise en scène, et un talent certain pour reproduire les mimiques de Chris Hemsworth.

We so much love this movie and we hope @chrishemsworth and @netflix sees this remake, pls retweet pic.twitter.com/x47h9UV9Sz — ikorodu bois (@IkoroduB) June 24, 2020

Publiée sur Twitter le 24 juin, la vidéo a immédiatement connu un énorme succès, en étant retweeté plus de 100.000 fois. Le compte officiel de Netflix n'a pas hésité à partager ce remake artisanal en écrivant «LOVE THIS» (J'adore ça, en français). Mais la consécration viendra quelques heures plus tard, puisque la vidéo a été vue par les frères Russo, producteurs du film et réalisateurs d'Avengers : Endgame notamment.

«C'est incroyable ! Nous adorerions vous inviter pour l'avant-première de Tyler Rake 2... Envoyez nous un message et on vous y enverra !», tweetent ainsi les deux cinéastes. La suite du premier film est en effet en production, même si aucune date de sortie n'a été annoncée à ce jour. Il est peu probable que le film ne sorte avant 2021, voire 2022, d'autant que Chris Hemsworth est à l'affiche de deux blockbusters de Marvel, Thor 4 et Les Gardiens de la Galaxie 3.

This is awesome! We would love to have you guys at the #Extraction 2 premiere...DM us and we’ll get you there! https://t.co/6eufmJMgT7 — Russo Brothers (@Russo_Brothers) June 24, 2020

À noter que ce n'est pas le premier coup d'éclat d'Ikorodu Bois, qui réalise très régulièrement des remakes de la sorte. Ils avaient par exemple reproduit la bande annonce de la dernière saison de la Casa de Papel. Une réussite qui avait été partagée sur les réseaux sociaux par Ursula Corbero, l'une des actrices principales de la série.

