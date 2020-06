Stranger Things : David Harbour évoque les secrets du shérif Hopper dans la saison 4 (SPOILERS)

Dans un entretien accordé au site américain Deadline, David Harbour a confirmé que la saison 4 de « Stranger Things » permettrait d’en apprendre plus sur le passé de son personnage, le shérif Hopper.

Au cas où vous n’avez pas lu la mention dans le titre, cet article contient des spoilers pour ceux qui n’ont pas encore vu l’intégralité des 3 premières saisons.

Le comédien révèle notamment que les fans de la série vont, enfin, avoir des éléments de réponses concernant le contenu des boîtes aperçues dans la saison 2 – découvertes par Eleven dans le grenier de Hopper – sur lesquelles sont indiqués les mots «Papa», «Vietnam» et «New York».

«Je suis vraiment excité que les gens puissent enfin découvrir toutes ces couleurs profondes qu'il a en lui. Chaque saison, nous voyons un côté différent de lui. La saison dernière, il était un peu farfelu et j'ai adoré jouer ça. Dans la saison 4, il aura un parcours un peu plus sombre. Il sera en mesure d'exprimer certaines de ces choses vraiment profondes enfouies en lui et... évoquées avec ces boîtes de la saison 2 !», explique David Harbour à Deadline.

Récemment, les scénaristes de Stranger Things ont confirmé que l’écriture de la saison 4 était terminée. David Harbour confirme que le tournage avait débuté en mars, avant d’être interrompu par l’épidémie de coronavirus. «Nous ne savons pas vraiment ce que l'avenir nous réserve et quand le tournage pourra repartir. J'ai l'impression que personne ne le sait vraiment... On écoute ce qui se dit. Nous voulons reprendre et être opérationnels le plus vite possible !», précise-t-il.

