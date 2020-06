Violences policières : «Brooklyn Nine-Nine» va réécrire sa saison 8

Suite à la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc le 25 mai dernier, la saison 8 de «Brooklyn Nine-Nine» va être réécrite.

Habituée à intégrer des sujets d’actualité dans les intrigues de leur série policière humoristique, les équipes de «Brooklyn Nine-Nine» ont pris la décision d'aborder la tragique affaire qui a provoqué une immense vague de protestations contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde.

«Notre showrunner Dan Goor avait quatre épisodes entièrement écrits, mais ils ont décidé de se débarrasser de trois d’entre eux. Nous allons repartir de rien, et actuellement nous ne savons pas encore dans quelle direction nous allons aller », a confié ce 23 juin l’acteur Terry Crews, qui interprète le sergent Jeffords dans une interview pour Access Daily. «Nous avons eu des discussions graves et profondes à ce sujet, et nous allons faire quelque chose de retentissant cette année. Nous avons l'opportunité de le faire, et nous entendons l’utiliser de la meilleure manière possible» a-t-il ajouté.

Début juin, le casting et le showrunner avaient témoigné de leur soutien aux «nombreuses personnes qui protestent contre la violence policière au niveau national», en faisant don de 100 000 dollars au National Bail Fund Network.

Attendue pour le début d’année prochaine sur NBC, la huitième saison de Brooklyn Nine-Nine sera diffusée en France en US+24 sur Canal+ Séries.

