Dark : une vidéo récapitulative de 10 minutes à regarder avant la saison 3 (SPOILERS)

L’excellente série de science-fiction allemande, «Dark», revient pour une ultime saison 3 le 27 juin sur Netflix. Pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, et s’assurer qu’ils aient bien tout compris à une intrigue particulièrement complexe, la plate-forme de streaming vient de publier une vidéo récapitulative de 10 minutes.

S’il est besoin de le préciser, tous ceux qui n’auraient pas encore regardé les deux premières saisons feraient mieux de passer leur chemin. Car celle-ci revient sur les événements majeurs du récit. Et permet de mieux saisir les liens complexes qui lient les personnages principaux au gré de leur voyage dans le temps et l’espace.

Quelles sont les questions auxquelles on attend des réponses ?

Jonas Kahnwald : On va commencer par Jonas, le personnage central de cette histoire qui se déroule sur une période allant de 1921 à 2053. Mais Jonas apparaît également en version adulte, en tant que voyageur temporel cherchant par tous les moyens à contrarier les plans d’un vieillard au visage brûlé, Adam, le principal antagoniste… qui révèle à Jonas qu’il est, lui aussi, une version de lui-même plus âgée. Comment Jonas a fini par devenir ce vieil homme travaillant avec différentes versions de certains habitants de Winden dans le but de déclencher l’apocalypse du 27 juin 2020, et ainsi entamer un «nouveau cycle» qui verra l’émergence d’un «nouveau monde» ? Quel est l’objectif final d’Adam ?

Martha Nielsen : A la fin de la saison 2, Martha est tuée par Adam, sous les yeux de la version adolescente de Jonas, en 2020. Anéanti par le chagrin de perdre celle dont il est amoureux, Jonas s’apprête à être terrasser par l’Apocalypse quand une Martha venue d’un monde parallèle le rejoint, et l’emmène avec elle vers une destination inconnue à l’aide d’une machine à voyager dans le temps, et l’espace. Où se rendent-ils ? Quel est ce monde parallèle dont elle dit être originaire ? Comment ces deux mondes sont-ils liés, et comment en connaissait-elle l’existence ?

Elisabeth Doppler : En voilà, un personnage fascinant. L’histoire d’Elisabeth est particulièrement compliquée et, on l’espère, sera largement traitée dans cette saison 3. En 2020, elle est une fillette timide et muette. En 2053, elle est une guerrière «badass» à la tête d’un groupe de survivants qui menace de mettre à mort quiconque osera sur rendre dans la centrale nucléaire. On découvre que la petite sœur de Franziska Doppler – la fille aînée de Charlotte et Peter, en relation avec Magnus Nielsen (frère de Martha), et qui voyagera dans le temps pour devenir une des acolytes d’Adam – va avoir une relation avec Noah, le prêtre de Winden rencontré dans le bunker en 2020, et de cette union naîtra Charlotte… sa propre mère (ah bah oui, c’est compliqué). Pour quelle raison leur bébé a été envoyé dans le passé ? Cela était-il programmé ou accidentel ?

Claudia Tiedemann : Fille d’Engon Tiedemann, patronne de la centrale nuéclaire dans les années 1980, elle joue un rôle central dans l’enchaînement des événements quand elle est plus âgée. Capable de voyager dans le temps, c’est elle qui dissuade Jonas d’empêcher le suicide de son père, Michael Kahnwald – qui est en vérité Mikkel Nielsen, le petit frère de Martha. Ce qui aurait effacé sa propre existence. Mais Claudia affirme avoir connu un monde sans Jonas, et que cela n’est pas souhaitable. Claudia souhaite empêcher l’Apocalypse de se produire, et se dresse donc sur le chemin d’Adam. Elle parvient à convaincre Jonas qu’il est l’homme à abattre, sans lui révéler qu’Adam est une version plus âgée de lui-même. Sous son influence, Jonas finira par laisser son père se donner la mort, et pousser Mikkel à entrer dans la grotte où il voyagera dans le passé.

Claudia se trouve au cœur de nombreux événements majeurs, et sa version du futur est tuée d’un coup de fusil par Noah en 1953. Quel sera son rôle dans la saison 3 ? Quel objectif personnel poursuit-elle ?

Le mystère autour d’Aleksander Köhler : C’est un des récits parallèles qui pourrait avoir une sérieuse influence sur le déroulé des événements dans cette ultime saison 3. On sait qu’il est arrivé à Winden dans les années 1980, où il s’est réfugié sous une fausse identité après avoir commis un crime étrange. Seule Hannah Kahnwald (la mère de Jonas), qui connaît elle aussi le secret du voyage dans le temps, dispose d’information sur sa véritable identité. Le mari de Regina Teidemann, la fille de Claudia avec laquelle il a un enfant – Bartosz Tiedemann, qui finira par voyager dans le temps avec le Jonas adulte – fini par être arrêté en 2020 par l’inspecteur Vikton Clausen. Ce dernier, dans son investigation, exigera l’ouverture des barils enfouis sous la centrale nucléaire, ce qui provoquera l’Apocalypse. Aleksander Köhler peut-il avoir un rôle beaucoup plus important dans cette saison 3 ? Son passé peut-il permettre de comprendre une partie des événements qui se sont déroulés à Winden ?

Un Epilogue cohérent ?

Voilà quelques pistes de réflexions avant d’entamer la saison 3 de Dark lancée le 27 juin 2020 sur Netflix. Pour ceux qui aiment les graphiques récapitulatifs, nous avons déniché celui-ci, réalisé par un utilisateur de Reddit et qui peut se révéler très utile pour visualiser les nœuds narratifs entre les personnages, et les zones d’ombre qui restent à explorer.

Pour les fans de la série qui redoutent de se retrouver face à une saison 3 n’apportant aucune réponse aux nombreuses questions posées par la série, l’optimisme est de rigueur.

Selon la journaliste Dais Johnston, du site américain Inverse, qui a eu la chance de regarder l’intégralité de cet ultime chapitre, les créateurs de Dark parviennent, au terme des huit derniers épisodes, à offrir une conclusion digne de ce nom à la série, grâce à un récit habile permettant de lier les événements entre eux. Et de donner du sens à l’ensemble. Un avis partagé par d’autres sites spécialisés. Chacun aura l’occasion de se faire son idée dès demain.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.