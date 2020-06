«Engrenages» : l'ultime saison 8 arrive en septembre sur CANAL+

La huitième et ultime saison d’«Engrenages» débarquera en septembre sur Canal+ avec une dernière enquête qui s’annonce particulièrement délicate.

Lancée en 2005, Engrenages s’est imposée au fil des années comme une référence de la série française, aussi bien dans l’Hexagone qu’à travers le monde, avec notamment l’International Emmy Awards de la meilleure série dramatique reçu en 2015. En septembre, les fans de la fiction ont rendez-vous pour la dernière fois avec les personnages qu’ils ont suivi pendant 15 ans sur Canal+.

Pour cette dernière enquête, la tension monte.

#Engrenages saison 8, en septembre, seulement sur CANAL+ pic.twitter.com/xHMraX6gAV — CANAL+ (@canalplus) June 25, 2020

L’histoire reprend après les événements de la saison 7. Les débordements de Laure et Gilou dans leurs méthodes d’enquête ont contraint ce dernier à se dénoncer à l’IGPN. Il est désormais derrière les barreaux dans l’attente de son jugement. Convaincu qu’il pourra réintégrer la police à terme, Gilou est approché par Brémont, l’ancien compagnon de Laure – avec laquelle il a eu une fille – qui se trouve à la tête de la Crim’, et doit gérer un dossier particulièrement compliqué impliquant une bande de braqueurs expérimentés. Dès lors, il propose à Gilou d’infiltrer le gang, avec la promesse d’une possible réhabilitation à la clef. Une mission à haut risque dont ni l’un ni l’autre ne parlent à Laure.

Cette dernière fait équipe avec Ali. Leur unité se retrouve à payer les frais de la mauvaise réputation héritée des pratiques passées. Ce que Ali trouve tout à fait injuste. Alors que le groupe menace de se diviser, ils sont appelés à enquêter sur le meurtre sordide d’un jeune migrant marocain. Une affaire dont les ramifications risquent de laisser des traces dans la vie des personnes qui vont s’y confronter. De près ou de loin.

Dernière enquête, résilience et renoncement, choc des générations, transmission, choix de vie, aussi bien personnel que professionnel, etc. la saison 8 d’Engrenages et ses 10 épisodes viennent mettre un point final à 15 ans d’émotions partagées entre les téléspectateurs et les héros de la série. Celle-ci parviendra-t-elle à proposer une conclusion satisfaisante aux fans ? Comme à chaque fois dans ce cas de figure, les sentiments seront partagés, avec une pointe de nostalgie, et l’impression de laisser derrière soi des personnages auxquels nous sommes forcément attachés.

Avec Caroline Proust, Thierry Godard, Audrey Fleurot, Tewfik Jallab, Louis-Do de Lencquesaing, Valentin Merlet, Bruno Debrandt, Kool Shen, Clara Bonnet, ou encore Lionel Erdogan.

