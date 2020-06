«Fort Boyard» : Claude de Koh-Lanta blessé à plusieurs reprises lors du tournage

Sa venue à «Fort Boyard» est un événement très attendu par tous ceux qui ont suivi ses aventures dans «Koh-Lanta». Claude Dartois n’a visiblement pas ménagé ses efforts au cours du jeu de France 2. Il se serait même blessé à plusieurs reprises, rapporte ce vendredi 26 juin Télé-Loisirs.

Le recordman de victoires d’épreuves sur Koh-Lanta, malheureux perdant sur les poteaux le 16 juin dernier, a réalisé son rêve de participer à «Fort Boyard». Pour les besoins du premier épisode de la saison, qui sera diffusé le 11 juillet prochain à 21h05 sur France 2, l’aventurier a semble-t-il beaucoup donné de sa personne.

«Claude est revenu couvert de problèmes de la tête aux pieds», a confié à Télé-Loisirs le chanteur Tom Leeb, qui l’accompagne dans son équipe. Sur une épreuve, il s’est démis le doigt. Son doigt s’est retourné. Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place. Sur une autre épreuve, il s’est arraché le côté du mollet car il est mal retombé. Sur cette même épreuve, il s’est ouvert le doigt d’une autre main. À chaque fois, il n’a pas eu de chance…». Mais pas de quoi abandonner pour Claude qui a tenu à poursuivre l’émission coûte que coûte.

«J'aurais eu les blessures qu'il a eues pendant le tournage, j'aurais abandonné. Clairement j'aurais quitté le Fort (rires)», a commenté, toujours pour Télé-loisirs, une autre des ses coéquipières sur le Fort, Clémence Botino, Miss France 2020. «Mais lui non. Il s'est démis le doigt sur une épreuve, le médecin lui a remis tranquillement comme si de rien était. Un petit bandage et c'était reparti. Alors qu'on était tous choqués... Il est costaud le Claude. C'est un surhomme. Il pousse son corps dans ses retranchements. Lors des épreuves, il n'y a plus que l'objectif de remporter la clef qui compte. Il se transcende complètement. Il ne ressent plus la douleur. Il est concentré sur son objectif. C'est quand l'épreuve est terminée qu'il fait le bilan de ce qu'il a enduré mais sur l'instant, il n'en a pas conscience. C'est impressionnant à voir en vrai. Psychologiquement il est arrivé à un niveau de concentration assez incroyable. C'est vraiment un aventurier».

Sur cette photo, on aperçoit en effet le candidat avec un bandage sur les doigts.

Est-ce que les efforts de Claude auront aidé à rassembler beaucoup de boyards pour l’association Les bonnes fées ? Réponse le 11 juillet sur France 2.

Retrouvez toute l’actualité télé ICI.