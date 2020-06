Rebecca : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série de TF1

TF1 a commandé, il y a quelques mois, l’adaptation en version française de la série britannique « Marcella ». Le tournage doit officiellement débuter le 21 juillet prochain, en région parisienne.

La première saison comptera 8 épisodes (comme dans la version originale, ndlr), avec Anne Marivin et Benjamin Biolay dans les rôles principaux. La comédienne incarnera le rôle de Rebecca, une enquêtrice de la Criminelle qui, six ans plus tôt, menait la traque d’un tueur en série. Avant de prendre sa retraite. Alors que sa dépression menace l’équilibre de son foyer, Rebecca décide de reprendre du service, et se retrouve face à une série de meurtres lui rappelant le tueur qu’elle pourchassait.

Son travail est perturbé par ses pertes de mémoires, et la découverte de l’infidélité de son mari. Quand la maîtresse de ce dernier est retrouvée morte, une enquête est ouverte. Est-ce l’œuvre du tueur en série ? Ou est-ce elle qui, lors d’un de ses «black-out», a assassiné la jeune femme ? Rebecca va devoir reconstruire les événements de son passé afin de découvrir la vérité.

Lancée en 2016 sur la chaîne britannique ITV, Marcella est disponible en France sur Netflix, où la saison 3 vient d’être mise en ligne. Une série policière très efficace qui a permis à Anna Friel, qui incarne le personnage de Marcella Backland, de remporter l’International Emmy Awards de la meilleure comédienne en 2017. Il sera intéressant de voir comment la série de TF1, dont la réalisation a été confiée à Didier Le Pêcheur (Infidèle), réussira à maintenir l’ambiance si particulière de la version originale.

A noter que le casting réuni pour la série est extrêmement solide, avec Samir Guesmi (Les Revenants), Valérie Karsenti (Scènes de ménages), Grégory Montel (Dix pour cent), Baptiste Lecaplain, Clothilde Courau, ou encore Patrick Timsit.

