«South Park» : les épisodes avec Mahomet absents de la plateforme HBO Max

Détentrice des droits de diffusion des 23 saisons «South Park», la plateforme américaine HBO Max a choisi de ne pas diffuser cinq épisodes de la série satirique qui ont pour point commun de contenir des représentations du prophète Mahomet.

Après la polémique autour du film «Autant en emporte le vent», HBO Max est de nouveau dans l'oeil du cyclone. Selon Deadline, ces cinq épisodes ne faisaient en fait pas partie du package que Viacom a vendu à HBO (contre la somme de 500 millions de dollars se murmure-t-il). Le géant des médias aurait pris la décision de les en exclure en accord avec le producteur de la série, South Park Studios.

Cette décision viserait à protéger les créateurs Trey Parker et Matt Stone, qui avaient été victimes de menaces de mort après la diffusion de ces épisodes sur Comedy Central. En 2010 notamment, le groupe Revolution Muslim avait qualifié leur représentation du prophète «insultante pour la religion musulmane» et prévenu qu’ils pourraient finir comme Theo Van Gogh, un réalisateur assassiné en 2004.

Comedy Central, premier diffuseur du dessin animé satirique, avait déjà remplacé par des bips sonores toutes les mentions de Mahomet, et inséré des carrés noirs à l’écran avant de retirer complètement les épisodes de son service de streaming, tout comme Hulu qui diffuse aussi la série Outre-Atlantique. Fin 2019 Netflix avait eu aussi à justifier l'absence de certains épisodes et expliqué qu'ils ne diffusaient que les épisodes que les ayants-droits lui avait proposés.

Les épisodes non disponibles sur HBO Max comprennent « Super Meilleurs Amis » de la saison 5, et les saisons 200 et 201 de la saison 14, ainsi que les épisodes de la saison 10 « Cartoon Wars Part I » et « Cartoon Wars Part 2 ». Contrairement aux trois autres, ces deux derniers sont à ce jour toujours visibles en streaming sur le site web de South Park.

A noter que ces problématiques n’empêchent pas la série d’avoir été récemment renouvelée pour trois autres saisons.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.