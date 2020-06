Le jeu vidéo «Cyberpunk 2077» va être adapté en série animée

Alors que le jeu vidéo et futur carton «Cyberpunk 2077» n’est pas attendu avant le mois de novembre prochain, son adaptation en série animée est déjà prévue sur Netflix.

Baptisée Cyberpunk : Edgerunners, déclinée en 10 épisodes, elle se déroulera dans le même univers que le jeu vidéo, mais racontera une histoire totalement indépendante rapporte Saya Elder, la productrice de la série animée dont la réalisation a été confiée Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann).

«Partout où il y a des nerds, il y aura des fans d'animé. Lorsque nous avons commencé ce projet avec Netflix, nous étions certains de ne pas vouloir recréer le jeu en dessin animé. Cyberpunk : Edgerunners est une histoire indépendante, se déroulant dans le même univers. Le décor est toujours Night City, mais tout le reste est totalement nouveau : nouveaux personnages, nouvelle histoire», explique-t-elle notamment.

La série Cyberpunk : Edgerunners racontera l’histoire d’un «enfant des rues essayant de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un Edgerunner - un hors-la-loi mercenaire également connu sous le nom de Cyberpunk», précise le synopsis officiel.

La mise en ligne sur Netflix est prévue dans le courant de l’année 2022.

Night City is about to explode. In 2022, CYBERPUNK: EDGERUNNERS, an original anime series by @trigger_inc, tells an all-new story set in @CDPROJEKTRED's #Cyberpunk2077 universe. pic.twitter.com/XR5pBFKm5l

— NX (@NXOnNetflix) June 25, 2020