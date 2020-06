«Scott Pilgrim» : bientôt une suite en série animée ?

Dans un entretien accordé au site américain Entertainment Weekly, le réalisateur de «Scott Pilgrim» – qui fête le 10e anniversaire de sa sortie en salles – a laissé entendre qu’une suite pourrait voir le jour sur le petit écran sous la forme d’une série animée.

S'il confirme que le créateur du comics original, Bryan Lee O’Malley, participe aux discussions, le cinéaste Edgar Wright précie toutefois que, pour le moment, le projet est toujours en cours de négociations. Et qu'aucune décision officielle n’a été prise.

«Il y a des plans - et il n'y a encore rien d'officiel - mais il y a des plans pour revisiter le matériel d'origine, mais en faisant de l'animation. Nous avons discuté avec Bryan et Jared [LeBoff], le producteur, depuis pas mal de temps. Et si nous faisions quelque chose avec ces BD, sous une forme d'animé ? On en discute encore en ce moment !», explique-t-il à Ew.com.

Le long métrage réalisé par Edgar Wright, qui a connu un succès relativement décevant lors de sa sortie sur grand écran en 2010, suivait l’histoire complètement folle d’un jeune homme (incarné par Michael Cera) qui tombe amoureux de Ramona, une adolescente dont la vie amoureuse est contrôlée par une ligue de 7 ex-maléfiques. Scott devra réussir à tous les vaincre s’il souhaite être en couple avec elle.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.