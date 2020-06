Une date et une bande annonce pour la saison 2 de «Ramy»

La saison 2 de «Ramy» sera disponible en France dès le 6 août prochain sur Starzplay. Un deuxième chapitre qui pourra compter sur la présence du comédien Mahershala Ali au générique.

Déclinée en 10 épisodes, cette saison 2 voit Ramy Youssef reprendre le rôle de ce jeune homme d’une vingtaine d’années, né de parents égyptiens originaire du New Jersey, et engagé dans une quête spirituelle à un moment de son existence où il est partagé entre la religion musulmane et son style de vie occidentale. Dans cette nouvelle salve d'épisodes, il approfondit son voyage spirituel en côtoyant une nouvelle communauté. Dans un centre soufi, il fait la rencontre d’un cheik susceptible de devenir son mentor. Mais, encore une fois, la quête de Ramy se révèle plus compliquée qu’il ne l’imaginait.

Drôle et incisive, Ramy continue d’explorer la frontière entre la foi et la laïcité, à travers le regard de son personnage principal. Une quête identitaire autour de laquelle orbite une galerie de seconds rôles tout aussi fascinante, tous confrontés à leur manière aux contradictions et à l’hypocrisie, aussi bien du monde moderne que de la sphère religieuse. A noter que la saison 1 de Ramy est disponible en intégralité sur Starzplay.

