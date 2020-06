5 séries à voir en juillet sur Canal+ et Canal+Séries

Thriller historique, comédie sociale, teen drama, aventures gothiques et fantastiques ou mockumentary... Canal+ et Canal+Séries nous réservent un mois de juillet riche en séries en tout genre.

«Babylon Berlin», saison 3, le 6 juillet sur Canal+

Composée de douze épisodes, la très attendue saison 3 de «Babylon Berlin» arrive le 6 juillet prochain sur Canal+. Inspirée des écrits de Volker Kutscher, la série à l’ambiance de film noir plonge dans le Berlin de la fin des années 1920, aux côtés de deux enquêteurs chargés cette fois d’élucider le meurtre d’une actrice.

«Brassic», saison 2, le 13 juillet sur Canal+Séries

Vinnie (Joe Gilgun), un gars du Lancashire atteint de troubles bipolaires et sa bande de bras cassés fauchés et grande gueule sont de retour pour six nouveaux épisodes d'aventures illégales avec la saison 2 de l'excellente «Brassic». Une série entre comédie déjantée et drame social cocréée par un ancien scénariste de «Shameless» en la personne de Danny Brocklehurst et Joe Gilgun, qui explique s'être inspiré de sa propre vie.

«Pen15», le 20 juillet sur Canal+Séries

La puberté dans les années 2000 c’était comment ? Les deux créatrices et interprètes trentenaires Maya Erskine et Anna Konkle se souviennent et c’est assez trash…

«documentary Now!», saisons 1 à 3, le 20 juillet sur Canal+ Séries

Inédite en France, cette géniale parodie de documentaires créée par Fred Armisen, Bill Hader, Seth Meyers, et Rhys Thomas, et présentée par l'actrice Helen Mirren, embarque un nombre incroyable de célébrités dans son casting (parmi elles Jack Black, Owen Wilson, Cate Blanchett) et compte déjà bientôt une quatrième saison.

«Penny Dreadful : City of Angels», le 23 juillet sur Canal+

Avec ce spin-off de «Penny Dreadful», Jon Logan reprend les manettes de sa création gothique pour dix épisodes entre thriller et horreur. L’action se situe cette fois en 1938, dans un Los Angeles chahuté par d’importantes tensions sociales et une recrudescence des crimes. La série suit deux détectives dans une enquête sur fond de rites sataniques, de légendes mexicaines et d'espionnage du Troisième Reich.

