Une série documentaire sur Colin Kaepernick en préparation

Netflix a annoncé travailler sur le développement d’une série documentaire consacrée à Colin Kaepernick, dont la réalisation a été confiée à AvaDuVernay et Michael Starrbury. Ces derniers ont déjà travaillé avec la plate-forme de streaming pour «Dans leur regard».

Baptisée Colin in Black & White, cette série documentaire reviendra notamment sur la jeunesse de Colin Kaepernick, ses années au lycée, et les expériences vécues qui l’ont conduit à s’engager dans la lutte contre le racisme et les violences policières. En 2016, l’ex-quaterback des 49ers de San Francisco s’était retrouvé au cœur de l’actualité outre-Atlantique pour avoir posé un genou à terre lors de l’hymne national américain – et ce à plusieurs reprises – afin de dénoncer les violences faites aux minorités raciales aux États-Unis.

«Avec son acte de prostestation, Colin Kaepernick a engagé le pays dans une conversation à propos de la race et de la justice, avec d’importantes conséquences sur le monde du football, de la culture, et pour sa vie personnelle. Son histoire en dit long sur l’identité, le sport, et l’esprit de contestation et de résilience. Je ne pourrais pas être plus heureuse de raconter cette histoire avec mon équipe chez Netflix», a expliqué Anna DuVernay dans un communiqué.

«Trop souvent, nous découvrons des histoires concernant les Noirs racontées du point de vue des Blancs. Nous souhaitons donner une nouvelle perspective sur les différentes réalités que peuvent vivre les personnes noires. Nous allons explorer les conflits raciaux que j’ai vécu en tant qu’enfant noir ayant été adopté au sein d’une communauté blanche, durant mes années au lycée. C’est un honneur de partager ces histoires, en collaboration avec Ava, avec le reste du monde», a réagi pour sa part Colin Kaepernick.

