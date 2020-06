«This is us» : les acteurs dévoilent le nom des stars qu’ils veulent avoir dans la série

Alors que la saison 5 de «This is us» est attendue pour l’automne prochain, le site américain Entertainment Weekly a demandé à plusieurs membres du casting de dévoiler les noms des stars avec lesquelles ils aimeraient partager une scène.

Les fans de la série ont déjà eu l’opportunité de voir des acteurs-rices connus faire des apparitions à l’écran, notamment Sylvester Stallone, Seth Meyers ou encore Pamela Adlon. Mais à quelles célébrités les interprètes des personnages principaux souhaiteraient donner la réplique si le choix leur était donné ?

Pour Chris Sullivan (Toby), Matt Damon serait un excellent candidat pour incarner le jeune frère de Toby. «Je crois dur comme fer que le jeune frère de Toby – avec lequel il existe de ressentiment et des émotions contradictoires – est Matt Damon. Et j’ai essayé de contacter son équipe pour voir s’il serait intéressé d’incarner mon frère. Mais qui sait ? Nous avons encore deux saisons, alors peut-être viendra-t-il un jour pour participer à cette histoire», explique Chris Sullivan à ew.com.

L’actrice Chrissy Metz (Kate) aimerait voir Allison Janney ou Judi Dench sur les plateaux de tournage pour interpréter le rôle de la mère de Toby. «J’ai toujours eu un faible pour Allison Janney, juste parce que je l’adore ! Mais, s’il faut imaginer quelque chose de vraiment fou, je dirais… Judi Dench. Je dis cela par pur égoïsme, car je veux juste travailler avec elle, être en sa présence. Nous n’avons pas encore rencontré la mère de Toby. Donc les possibilités sont infinies», précise la comédienne.

Justin Hartley (Kevin) a déjà eu le plaisir de donner la réplique à Sylvester Stallone. Et il se verrait bien désormais partager une scène musclée avec un autre membre du casting de The Expendables, Bruce Willis. «J’aimerais que nous puissions profiter de ce moment où la série est très populaire, pour recruter Bruce Willis. Je ne veux pas qu’il vienne pour jouer une scène, je veux être celui avec lequel il travaille. Que Bruce Willis accepte de participer sans jouer avec moi serait pire que de ne pas l’avoir du tout. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour lui et son travail», explique l’acteur. «J’aimerais me faire casser la figure par Bruce Willis. Ce serait cool, non ?», poursuit-il.

Sterling K. Brown (Randall) se montre peut-être le plus gourmand concernant sa liste de souhait. «Bryan Cranston me vient immédiatement à l’esprit. Si Walter Whiter pouvait trouver son chemin dans l’univers des Pearson, ce serait sacrément incroyable», assure-t-il. Mais son premier choix n’est autre que Denzel Washington. «Le rêve au-dessus de tous les autres, ce serait Denzel Washington. Si nous avions la chance de jouer une scène épique, je serais un homme heureux à l’heure de monter au paradis », confie Sterling K. Brown.

Pour rappel, la série This is us est disponible en France sur myCANAL.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI.