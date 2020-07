Mahershala Ali incarnera une légende de la boxe dans une mini-série sur HBO

Le comédien Mahershala Ali incarnera la légende la boxe, Jack Johnson, dans une mini-série destinée à être diffusée sur la chaîne américaine HBO.

Baptisée Unruly, et déclinée en 6 épisodes, elle sera inspirée du documentaire réalisé en 2004 par Ken Burns, Unforgivable Blackness : The Rise and Fall of Jack Johnson, consacré à celui qui fut le premier champion du monde des poids lourds afro-américain, et couronné par un Emmy Award l’année suivante.

La série reviendra sur le parcours de ce boxeur confronté à la ségrégation au début du XXe siècle aux États-Unis, son irrésistible ascension malgré les injustices dont il sera la cible, l’onde de choc que sa victoire provoquera dans un pays profondément raciste, et le prix que Jack Johnson a dû payer pour devenir un symbole de la résistance du peuple noir dans toutes les luttes pour la justice, aux yeux des générations qui suivront.

Pour Mahershala Ali, il s'agit de doubles retrouvailles, d’une part avec la chaîne HBO après sa participation à la saison 3 de True Detective. Mais aussi avec Jack Johnson, qu’il a incarné en 2000 dans la pièce de théâtre The Great White Hope.

Mahershala Ali a incarné Jack Johnson dans la pièce de théâtre «The Great White Hope». © D.R.

A noter que Mahershala Ali sera prochainement au générique de la saison 2 de Ramy, la série créée et incarnée par Ramy Youssef dans lequel il incarnera un cheikh. Une présence qui force l’admiration de ce dernier. «Cela montre à quel point cet homme est extraordinaire. Rencontrer quelqu’un qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur à deux reprises et arrive sur le plateau d’une série dans sa deuxième saison, et dit ‘Dîtes moi ce que je dois faire ?’, C’est très rare», expliquait récemment Ramy Youssef à Entertainment Weekly.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI