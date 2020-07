Into The Night : la série belge officiellement prolongée pour une saison 2

La première série belge de l’histoire de Netflix, «Into The Night», vient d’obtenir une saison 2. Une excellente nouvelle pour les fans de cette fiction apocalyptique qui fut une des agréables surprises de la plate-forme cette année.

Inspirée du roman polonais The Old Axolotl, de l’auteur Jacek Duka, Into The Night suit pendant six épisodes l’histoire d’une poignée de passagers dont l’avion est victime d’une prise d’otage par un militaire à l’aéroport de Bruxelles. Ce dernier oblige le pilote à décoller, et commence à s’expliquer : s’ils sont dehors quand le soleil se lèvera, ils vont tous mourir. Les voilà engagés dans une course-contre-la-montre suffocante pour tenter d’échapper à une mort certaine. Un voyage que les tensions entre les survivants risque de mettre en péril.

C’est sur son compte Twitter officiel que Netflix a annoncé la bonne la nouvelle aux fans, qui sont certainement impatients de découvrir la suite de ce récit haletant qui s’était conclu avec de nombreuses questions laissées en suspens.

Tour de contrôle, ici Netflix, nous autorisons le décollage d'Into The Night pour une saison 2. Arrivée prévue prochainement. pic.twitter.com/fs3fvDx7Xm — Netflix France (@NetflixFR) July 1, 2020

