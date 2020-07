Ozark : la série prolongée pour une ultime saison 4

La série «Ozark» a été prolongée pour une ultime saison 4 par Netflix. Une conclusion qui se fera avec un dernier chapitre composé de 14 épisodes.

Contre 10 habituellement. Une excellente nouvelle pour les fans des aventures de la famille Byrde, encore sous le choc après une saison 3 complètement démentielle en termes de tension. «Nous sommes tellement heureux que Netflix accorde plus de temps à Ozark pour finir la saga des Byrde de la bonne manière», explique le showrunner Chris Mundy dans un communiqué relayé par le site américain ew.com.

«Cela a été une aventure extraordinaire pour nous tous – tant pour ceux derrière que devant l’écran – et nous sommes ravi à l’idée de pouvoir lui apporter la conclusion la plus satisfaisante possible», poursuit-il.

«Une saison plus longue signifie encore plus de problèmes pour les Byrde. Je suis excité à l’idée de terminer sur un coup d’éclat», a réagi pour sa part le comédien Jason Bateman. Netflix n’a pas encore dévoilé le calendrier de la mise en production et de la disponibilité de cette saison 4 sur la plate-forme de streaming.

