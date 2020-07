Room 104 : une bande annonce psychédélique pour la saison 4

La 4e et dernière saison de «Room 104», l’anthologie des frères Duplass, reviendra le 25 juillet prochain sur OCS City, avec 12 derniers épisodes complètement déjantés. Et la bande annonce est là pour le confirmer.

Les téléspectateurs découvriront, dans chaque épisode, une histoire unique et inattendue de personnes ayant occupé cette chambre d’un motel américain. Le décor ne change pas, il n’y a que l’histoire qui évolue. Au fil de cette saison 4, on rencontrera un artiste séparé donnant une performance d’un soir, une femme luttant contre son passé d’addictions, une maison de poupée, ou encore un voyage dans le temps. Parmi d’autres récits incroyablement audacieux et étonnants.

