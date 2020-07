Jamy Gourmaud donne son avis sur la nouvelle version de «C’est pas sorcier»

Jamy Gourmaud, le créateur de l’émission «C’est pas sorcier» dont il a assuré l’animation pendant 21 ans avec Fred Courant et Sabine Quindou, s’est exprimé sur la nouvelle version proposée par France 3 lors d’un live Facebook organisé par Telepro.

Celui qui anime désormais Le Monde Jamy (toujours sur France 3, ndlr) reconnaît avoir regardé le nouveau format du programme de vulgarisation scientifique – rebaptisé C’est toujours pas sorcier, et qui est diffusé sur la plate-forme Okoo et sur France 4 – dont il a été l’animateur entre 1993 et 2014. S’il refuse de s’étendre sur le sujet, Jamy Gourmaud en souligne les évidentes similitudes.

«Écoutez... oui, voilà, je l'ai regardée. Je l'ai découverte, bon... Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. J'en pense que ça ressemble beaucoup à C'est pas sorcier», se contente-t-il de répondre. Parler de son ancienne émission serait-il devenu un point sensible ? Jamy Gourmaud n’hésite pas une seconde à lever le doute.

«C'est quand même une émission que j'ai créée et qui a occupé presque 20 ans de ma vie. Donc si j'en avais marre, ça voudrait dire que j'ai envie de tirer un trait sur 20 ans de ma vie. Donc non. Je sais intérieurement que je ne suis pas que C'est pas sorcier. (...) On ne peut pas renier ce que l'on a fait », précise-t-il.

Retrouvez toute l'actualité Télé ICI.