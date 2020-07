Le film «Un jour sans fin» bientôt adapté en série télévisée ?

Le film «Un jour sans fin» pourrait prochainement faire l’objet d’une adaptation en série télévisée. C'est du moins ce qu'affirme le comédien Stephen Tobolowsky dans un podcast.

L’interprète de l’inoubliable Ned Ryerson (l’ancienne connaissance qui vient saluer bruyamment Phil dans la rue) ne donne aucune précision sur cet hypothétique projet qui permettrait aux fans du film porté à l’écran par Bill Murray de retrouver l’ambiance festive du jour de la marmotte, et d’être à nouveau coincé dans une boucle temporelle interminable dans la ville de Punxsutawney, en Pennsylvanie.

«Il y a des discussions à propos d’une série Un Jour sans fin qui serait en préparation. Alors que je travaillais sur Les Goldberg ou Schooled, dans les studios de Sony, l'un des producteurs est venu me voir et m'a dit : ‘Oh, Stephen! Stephen! Nous travaillons sur une série télévisée Un Jour sans Fin. Auriez-vous envie de revenir jouer Ned pour cette adaptation ?’ Je lui ai répond oui, bien sûr. Aucun problème ! Alors Ned, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est devenu ?», révèle Stephen Tobolowsky.

Si jamais ce qu’il dit est vrai, on peut imaginer que la série suivra les personnages à notre époque. Ce qui pourrait être très intéressant. Mais sera-t-elle centrée sur Ned Ryerson ? Faudrait pas pousser non plus. Et ce n’est pas Phil Connors qui nous dira le contraire.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI