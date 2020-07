Le jeu vidéo «Fallout» va être adapté en série par les créateurs de «Westworld» pour Amazon

Amazon Prime Video va adapter le jeu vidéo «Fallout» en série télévisée. Un projet d’envergure qui sera confié aux créateurs et showrunners de «Westworld», Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Une annonce relayée sur le compte Twitter de la plate-forme de streaming.

Fallout plante son décor dans un monde apocalyptique après une guerre nucléaire survenue en 2077. Jonathan Nolan et Lisa Joy auront la lourde responsabilité de réussir à recréer l’univers si particulier de ce jeu vidéo qui a rencontré un immense succès depuis son lancement en 1997. La série télévisée tentera notamment de garder la dureté du ton, ainsi que les moments d'ironie, d’humour noir, et les fantasmes nucléaires propre aux films de série B présents dans les jeux.

«Fallout est l'une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d'innombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. Nous sommes donc incroyablement excités de nous associer à Todd Howard et au reste des fous brillants de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et très drôle avec Amazon Studios», ont réagi Jonathan Nolan et Lisa Joy dans un communiqué relayé par le site américain Variety.

Fallout rejoint une liste de jeux vidéo prestigieux dans la catégorie des adaptations télévisées. The Last of Us est actuellement en développement pour la chaîne américaine HBO, Halo est adapté par Showtime, tandis que Borderlands devrait prochainement avoir droit à une transition sur le grand écran, avec potentiellement Cate Blanchett dans le rôle principal.

