Animation japonaise : Les meilleures séries à voir cet été 2020

Après une période de pause en raison de la pandémie, les séries d'animation japonaises opèrent un retour en force sur les sites de SVOD. Voici les nouvelles séries à découvrir cet été.

BNA : Brand new animal

Netflix commence fort cet été 2020 avec la nouvelle production du studio Trigger, déjà derrière la série culte Kill la Kill, les excellents Kiznaiver et Little Witch Academia et surtout du frappadingue Promare (long-métrage désormais en Blu-ray chez Eurozoom). BNA pour Brand New Animal, trois lettres qui nous plongent au cœur d'un monde où les êtres humains peuvent se transformer en «animalien», un croisement entre le corps d'un animal et celui d'un homme ou d'une femme. On y suit le destin de Michiru, une jeune femme transformée en raton-laveur, qui obtient de l'aide auprès de Shirou, un animalien loup. Véritable petite bombe visuelle -comme toutes les productions Trigger- BNA est menée tambour battant, avec un style léché.

BNA, sur Netflix, saison 1 en 12 épisodes disponibles.

Yu Yu Hakusho

© Yoshihiro Togashi 1990-1994/Pierrot/Shueisha

Alors que Dybex éditera le 31 juillet prochain une version intégrale remastérisée en Blu-ray, ADN propose de revoir la série Yu Yu Hakusho dans son intégralité. Véritable série culte pour les fans du manga original de Yoshihiro Togashi (aux éditions Kana), Yu Yu Hakusho étale, sur 112 épisodes, la mort puis le retour à la vie de Yusuke Urameshi. Un jeune voyou de 14 ans qui fera équipe avec ses amis pour combattre les esprits démoniaques.

Diffusé au Japon entre 1992 et 1994, Yu Yu Hakusho n'a en rien vieilli et s'impose comme l'une des meilleures séries grand public de son époque. L'anime est principalement porté par l'excellente qualité de son animation, dont le studio Pierrot peut aujourd'hui encore être fier. Un vrai plaisir pour les fans de l'époque Dragon Ball et Saint Seiya (années 1980-90), ou encore pour la jeune génération adepte de One Piece. Un très bon choix à retrouver dans la case Nostalgie chez ADN.

Yu Yu Hakusho, ADN, partie I disponible, partie II en juillet.

Deca-Dence

Promise pour le 8 juillet, Deca-Dence devrait animer l'été sur Wakanim. Cette série post-apocalyptique met en scène le dernier bastion de l'humanité à travers le regard de Natsume. Une jeune femme qui rêve de se mélanger au groupe des Gears, soldats en charge d'éradiquer les Gadolls, créatures qui ont mené les hommes à leur perte. A bord d'une cité mouvante de plus de 3.000 mètres de haut, cette guerre ne sera pas simple à gérer. Si l'on pense inévitablement à L'Attaque des Titans ou encore au film Mortal Engines (2018), Deca-Dence semble assez singulier pour devenir une série à succès. D'autant plus qu'aux manettes, on retrouve le réalisateur Yuzuru Tachikawa, déjà aux commandes sur l'excellente série animée Mob Psycho 100.

Deca-Dence, sur Wakanim, saison 1 à partir du 8 juillet.

The god of high school

Avec The God of High School, Crunchyroll envoie sa création originale de l'été. Tirée d'un manhwa à succès édité depuis maintenant 10 ans en Corée du sud et en Asie, cette série a été prise en main par le studio Mappa qui aura d'ailleurs bientôt la lourde tâche d'offrir une saison finale à L'Attaque des Titans. The God of High School (Le Dieu du Lycée) nous plonge au cœur d'un tournoi qui réunit les meilleurs adeptes des arts martiaux venus du monde entier. Plusieurs élèves, dont Jin Mori, Han Daewi et Yuu Mira, prennent part à cet événement qui promet de nombreux rebondissements, d'autant que le vainqueur obtient le droit de voir exaucer son vœux le plus cher. Présenté comme l'un des blockbusters du catalogue Crunchyroll, The God of High School présentera son premier épisode à partir du 6 juillet.

The God of High School, sur Crunchyroll, dès le 6 juillet.

Appare-Ranman!

Présentée comme l'une des séries les plus ambitieuses et dingues de ce printemps sur Wakanim, Appare-Ranman! a su capter un large public de curieux. Problème, le Covid-19 est passé par là et a suspendu la diffusion ce printemps. Mais l'été est là et dès le 24 juillet nous aurons la bonne surprise de la reprise de cette folle équipée sauvage à travers les terres américaines de la fin du XIXe siècle. Car Appare-Ranman! nous invite à prendre part à une course folle à travers la terre des cow-boys, où plusieurs énergumènes prennent part à l'ATR (American Transcontinental Race), qui rallie Los Angeles à New York. Au milieu des hors-la-loi et des fines gachettes, deux Japonais décident de prendre le volant pour gagner leur billet de retour vers leur pays natal. Véritable road trip, boosté à l'adrénaline et saupoudré d'une dose de Mad Max déjanté, Appare-Ranman! démarre fort.

Appare-Ranman!, sur Wakanim, trois épisodes disponibles avant la reprise le 24 juillet.

XXXHolic

Produite par le célèbre studio Clamp en 2006, XXXHolic n'a pas pris une ride et s'offre un retour en grâce en cet été 2020 sur ADN. On (re)vient donc avec plaisir dans la boutique de l'étrange Yuko Ichihara, dont la particularité est de vendre des vœux... Mais attention, car qui dit vente dit aussi contrepartie et Kimihiro, un lycéen qui possède des dons de voyance, en fait les frais en étant «condamné» à devenir le domestique de Yuko pour régler sa dette. C'est dans cette boutique mystique que ce dernier va découvrir un monde peuplé d'esprits et d'histoires étranges. Petite perle de l'animation des années 2000, XXXHolic se regarde encore aujourd'hui avec grand plaisir.

XXXHolic, sur ADN, saison 1 disponible.

Pretty Cure

Dans la famille des magical girls, je voudrais Pretty Cure. ADN propose de découvrir la première saison de 49 épisodes de cette série haute en couleurs et qui dépoussière aussi l'image de ces super-héroïnes en jupes. Ces épisodes invitent à découvrir le quotidien mouvementé de Nagisa et Honoka, deux amies qui vont unir leur force pour sauver le monde (entre autre). Si la série ne brille pas par son scénario, celle-ci reste attachante et pleine de fantaisie. Une pépite au pays de magical girls et dont le succès ne faiblit pas au Japon, où les multiples séries se déclinent toujours depuis 2004, avec plus de 790 épisodes au compteur.

Pretty Cure, sur ADN, saison 1 disponible.

The Millionaire Detective

Prometteur au regard de son trailer, The Millionaire Detective - Balance : Unlimited (de son nom complet) s'annonce comme une série ambitieuse sur le plan de l'animation. Si deux premiers épisodes avaient été diffusés au début du printemps, le Covid-19 a provoqué la suspension de la série au Japon. Dès le 30 juillet, il sera possible de reprendre la partie et de suivre les enquêtes du Nouveau Quartier Général Anti-Criminalité. Avec aux manettes, un détective excentrique et fraîchement nommé, en la personne de Daisuke, un riche héritier prêt à dépenser sans compter pour coincer les criminels.

The Millionaire Detective, sur Wakanim, reprise le 30 juillet.

Gibiate

Dès les premières secondes de Gibiate, on pense inévitablement à un certain Ninja Scroll version XXIe siècle. Cette nouvelle série à classer dans le genre «survival», nous projette dans le futur et plus précisément dans le Japon de l'an 2030. Un virus (tiens tiens ?) a transformé une large partie de l'humanité en monstres. Forcément, les survivants vont devoir rivaliser d'imagination pour résister. Et c'est d'ailleurs un duo composé d'un samurai et d'un ninja qui devra porter l'espoir de trouver un remède.

Si le pitch de base reste commun sur le papier, Gibiate possède de sérieux arguments pour se pencher de près sur ses épisodes. Car, comme le montre le trailer, cet anime n'est pas porté par des débutants, puisque l'on retrouve notamment un certain Yoshitaka Amano (Final Fantasy) au chara design ou Yuzo Koshiro aux compositions (bien connu des amateurs de jeux vidéo) et quelques grandes stars de la musique aux génériques. Réponse dès le 15 juillet pochain sur Crunchyroll.

Gibiate, sur Crunchyroll, à partir du 15 juillet.

Vision d'escaflowne

Nous n'allions pas vous quitter sans une info de dernière minute, puisque la plate-forme ADN a annoncé l'arrivée de Vision d'Escaflowne dans son catalogue à partir du 21 juillet prochain. Série mythique des années 1990, cette œuvre sublime met en scène le voyage onirique d'Hitomi Kanzaki. Une jeune lycéenne propulsée dans un monde de fantasy, loin de ses tourments mais ravagé par la guerre. Dans cet univers parallèle, elle se liera à Van, un soldat intrépide. Poésie, romance, aventure, robots géants... Vision d'Escaflowne marie à merveille les genres, porté par une bande originale sublime, sur une idée originale de Shoji Kawamori (Macross).

Vision d'Escaflowne, sur ADN, à partir du 21 juillet.

