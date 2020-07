Animation japonaise : ADN lancera son Cyber Festival le 17 juillet

Les fans de Japan Expo n'ont pas eu leur rendez-vous annuel début juillet, mais peu importe Anime Digital Network leur propose de se consoler avec son premier Cyber Festival de l'Animation. Un événement entièrement en ligne et qui promet de belles suprises du 17 au 20 juillet.

Les chaînes Twitch, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram d'ADN seront ainsi réquisitionnées pour fêter le Japon de manière inédite en France. Il sera ainsi possible d'assister à des concerts, des promenades à Tokyo, des cours de cuisine nippone, des talks shows et même une projection inédite et en VR du cultissme Akira.

Si cette dernière séance sera gratuite pour les 2.000 premiers abonnés ADN, il en coûtera 4,99 euros pour les autres qui veulent y prendre part. Pour le reste, l'ensemble du programme de ce festival sera accessible gratuitement sur les différentes plates-formes. Et ce sont d'ailleurs les fans de Jojo's Bizarre Adventure qui seront ravis pour commencer ce festival. Ils pourront asssister à un concert exclusif et unplugged des musiques de la série animée avec Daisuke Hasegawa et Joestars (Coda, Jin et Tommy)-photo ci-dessous-. En outre, Mabanua, déjà derrière les compositions de l'excellente série Megalobox, prendra lui aussi ses instruments pour ambiancer les amateurs.

Parallèlement, la joueuse professionnelle et streameuse Kayane participera à des sessions live autour de diverses œuvres vidéoludiques. Autre rendez-vous attendu en streaming, des séances de live drawing de mangakas seront organisées. La chaîne YouTube Gastronogeek sera aussi à l'honneur en partageant ses recettes autour de plats japonais. Les fans de Banzaie et Carole Quintaine pourront les retrouver autour de rendez-vous exclusifs. Enfin, plusieurs dizaines d'animations seront proposées, ainsi que des quiz pour tenter de gagner des cadeaux. Tout le programme est à retrouver via le site dédié, ainsi que sur ADN.

