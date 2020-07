The Mandalorian : La réalisatrice Bryce Dallas Howard était terrifiée à l'idée que ses enfants révèlent l’existence de Bébé Yoda

Réalisatrice d’un épisode de la première saison de «The Mandalorian» sur Disney+, Bryce Dallas Howard a confié avoir été terrifiée à l’idée que ses enfants – présents sur le tournage – révèlent l’existence de Bébé Yoda.

La plate-forme de streaming a tout mis en œuvre pour garder au secret l’existence du personnage jusqu’à la date de mise en ligne de la série Star Wars, y compris ne pas lancer la production de produits dérivés en avance afin d’éviter les fuites. Consciente des efforts déployés par Disney+ pour ne pas révéler la présence de Bébé Yoda à l’écran, Bryce Dallas Howard s’est entretenue individuellement avec les enfants présents sur le tournage – parmi lesquels se trouvaient sa fille et son fils – pour leur expliquer l’importance de garder cette information secrète.

«Tous les enfants qui étaient sur le plateau, j’ai eu une conversation personnelle avec chacun d’entre eux, à propos de garder l’existence de Bébé Yoda secrète. Et ils étaient tous supers. Mais pour mes enfants, à chaque fois qu’ils allaient à l’école, juste avant de partir, je leur disait : ‘De qui on ne parle pas aujourd’hui ?’ Et ils me répondaient : ‘Bébé Yoda’», explique-t-elle à Entertainment Weekly. «C’était vraiment génial de les voir sur le tournage d’un Star Wars et passer des moments inoubliables», poursuit-elle.

A noter que Bryce Dallas Howard réalisera à nouveau un épisode de la saison 2 de The Mandalorian, dont la mise en ligne est prévue pour le mois d’octobre prochain sur Disney+.

