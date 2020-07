Colin Kaepernick signe avec Walt Disney pour développer des programmes sur le racisme

Colin Kaepernick vient de signer un accord avec la société Walt Disney afin de développer, par l’intermédiaire de sa société de production Ra Vision Media, des documentaires et/ou des fictions sur les injustices raciales, sociales, la quête pour l’égalité, et mettre en avant des réalisateurs et des producteurs noirs et de couleurs.

Le premier projet issu de cet accord consiste à la réalisation d’une série documentaire développée par ESPN Films (Disney est propriétaire de ESPN, ndlr) sur le parcours de l’ancien quaterback des 49ers de San Francisco, et la manière dont il est passé d’une carrière d’athlète professionnel à l'une des principales figures des droits civiques aux États-Unis. Disney précise que les principes de l’accord permettront la diffusion des contenus sur l’ensemble de leurs plate-formes, notamment Hulu, ESPN, Pixar, The Undefeated, ESPN ou encore Walt Disney Television.

«Je suis ravi d’annoncer ce partenariat historique avec Disney et toutes ses plate-formes afin de pouvoir faire entendre la voix de réalisateurs, créateurs, conteurs, et producteurs noirs et de couleurs, et d’inspirer la jeunesse à travers des perspectives intéressantes et authentiques. J’ai hâte de partager la série documentaire sur ma vie, en plus de tous les autres projets culturellement impactant que nous développons», explique Colin Kaepernick dans un communiqué.

Cette annonce intervient seulement quelques jours après l’annonce faite par Netflix qu’une série documentaire centrée sur la vie de Colin Kaepernick, baptisée Colin in Black & White, était actuellement en préparation.

