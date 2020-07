Watchmen : Damon Lindelof confirme qu’il ne fera pas la saison 2 et évoque la suite de la série (SPOILERS)

Après une première saison de «Watchmen» magistrale, Damon Lindelof a de nouveau affirmé ne pas souhaiter s’occuper d’un éventuel deuxième chapitre. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir une idée précise de la suite de l’histoire.

Dans un entretien accordé au site américain Collider, Damon Lindelof exprime plus en détail les raisons de son refus de poursuivre l’aventure Watchmen à la télévision, notamment le fait de ne pas avoir l’inspiration nécessaire à ses yeux pour atteindre l’exigence de l’œuvre originale.

«L'héritage de Watchmen, c'est Alan Moore et Dave Gibbons qui l'ont laissé, et cela depuis 30 ans. Évidemment Zack Snyder a fait son film, qui était une adaptation assez exemplaire des 12 numéros, puis nous avons fait notre saison de télévision. C'était mon tour. Je me suis présenté au milieu de la piste de danse pendant une minute, j'ai fait ma chorégraphie, et après je me suis retiré. Et c'est au tour de quelqu'un d'autre de danser. (…) Le mieux pour Watchmen, cette chose que j’aime tant, c’est que quelqu’un d’autre s'y attaque maintenant. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant que tout ce que je pourrais pondre pour faire une suite (...) A moins d'avoir une idée aussi importante à mes yeux que ‘Tulsa 21’, je ne veux pas y revenir. Et je n'ai pas eu cette idée. (…) Je préfère créer un espace qui donnera envie à des gens de venir et dire ‘moi, j’ai une idée’», explique-t-il.

Pour Damon Lindelof, une nouvelle saison de Watchmen est quasiment certaine de voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. Et ce sera au prochain scénariste de décider s’il souhaite poursuivre l’histoire d’Angela Abar. Ou développer une toute autre intrigue. Lui a déjà une idée précise de ce qui pourrait advenir du personnage interpréteépar Regina King.

«Les gens sont très intéressés par ce à quoi le monde ressemblerait s'il était remodelé par Angela Abar (devenue toute puissante). Je n'ai pas de bonne réponse à cette question, et c'est pourquoi on a coupé juste à ce moment-là ! Ce qui est clair, c'est qu'elle est prête à devenir un dieu, car sinon pourquoi mangerait-elle un œuf ? Pourquoi entrerait-elle dans la piscine comme elle le fait ? Elle accepte ce défi, lancé non pas par Jon Osterman ou Cal Abar ou le docteur Manhattan ou peu importe, mais ce défi lancé par son grand-père. La dernière chose qu'il lui dit en parlant du Docteur Manhattan, c'est : ‘c'était un homme bon mais il aurait pu faire plus !’ Alors maintenant, nous avons le sentiment qu'Angela est en train de s'inscrire dans cette idée. Que cela fonctionne ou non, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui me donne de l'optimisme. C'était aussi l'idée de Tomorrowland. L'avenir n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous faites arriver. Donc, en montrant qu'Angela est prête à essayer d'en faire plus, c'est un appel à l'optimisme clair et net», assure-t-il.

Retrouvez toute l'actualité des séries ICI