Trouver le puma caché sur cette photo, le nouveau jeu d'Internet

C'est le nouveau casse-tête des réseaux sociaux qui rend fou les internautes. Une photo prise dans un parc national à la fin de l'année dernière connaît une popularité inattendue ces derniers jours. La raison ? Le cliché cache un puma si bien camouflé qu'il faut plusieurs minutes pour le débusquer.

La photo, prise en octobre 2019 dans le refuge national du Rio Mora, dans l'Etat du Nouveau Mexique, aux Etats-Unis, a été diffusée le 1er juillet dernier et depuis, les internautes de tous les pays s'échinent à détecter ce puma passé maître dans l'art de se rendre invisible.

A première vue, rien ne semble en effet indiquer que le félin soit pourtant bien présent sur les lieux, à quelques mètres seulement d'un paisible wapiti, un cervidé présent en Amérique du Nord et en Asie, qui lui, en tant qu'herbivore, semble tranquillement brouter quelques racines à ses pieds, inconscient du danger.

Présent sur le continent américain, le puma (appelé aussi cougar ou lion des montagnes) est un chasseur redoutable... et il est pourtant très près du wapiti.

Vous pensez l'avoir vu ? Vous n'êtes pas sûr de vous ? Vous donnez votre langue au chat ? (à défaut de la donner au puma). CNEWS vous aide et vous donne la réponse ci-dessous :

Quant à ceux qui l'avaient touvé sans aucune aide, toutes nos félicitations.

Peut-être que cela vous donnera envie d'en savoir un peu plus sur ce félin. Le parc du Rio Mora compte en tout cas une flore et une faune tres riches.

On peut y croiser encore des chacals et autres bisons vivant notamment sur ces hautes prairies, lacs et montagnes escarpés. Et au milieu coule la rivière Mora, qui a donné son nom au parc.