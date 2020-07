14 juillet : La future série «La révolution» s'offre un teasing pour la fête nationale

Elle n'arrivera qu'en octobre, mais «La révolution» ne pouvait pas faire l'impasse sur le 14 juillet. La série de Netflix s'est offert aujourd'hui un premier teaser alléchant.

Il ne contient pas d'images de la série à proprement parler puisqu'il est uniquement réalisé en images de synthèse.

La vidéo est très courte, 26 secondes à peine, et on y voit une statue se fissurer, laissant couler des flots de sang… bleu. A défaut de nous donner beaucoup de détails, cette vidéo fait passer un message clair.

Les 1% peuvent se faire un sang d’encre.





La Révolution, c’est prévu pour octobre. pic.twitter.com/ZJOQR8cv9V — Netflix France (@NetflixFR) July 14, 2020

Un message s'affiche également à l'écran : «Pouvoir aux 99%, mort aux 1%». La dernière image, puissante, montre une main tenant la tête de statue décapitée. On pourrait logiquement penser qu'il va donc s'agir d'une série historique sur la révolution française.

Un scénario mystérieux

Mais la description de la série sur l'appli Netflix sème le trouble : «Dans une version revisitée de la révolution française, le futur inventeur de la guillotine découvre une étrange maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple».

Ça devait pas être une série fantastique ? Je vois ça en synopsis sur l’app pic.twitter.com/4DR5kaW7Sm — Thomas Beaufils (@ArchieTBeaufils) July 14, 2020

Un vieux communiqué de presse, datant de novembre 2018, nous en dit un petit peu plus, indiquant que l'action se déroule en 1787, alors que Joseph Guillotin enquête sur une série de meurtres mystérieux. Ce faisant, il découvre un virus inconnu, le Sang Bleu, qui se répand au sein de l'aristocratie et pousse la noblesse à tuer les gens ordinaires». La révolte gronde. Un résumé à la fois étrange et attirant, mais on a vraiment hâte d'en savoir plus.

D'après Le Parisien, cette première saison de la série devrait comporter 8 épisodes de 50 minutes chacun.

Rendez-vous au mois d'octobre pour profiter de cette nouvelle création originale.