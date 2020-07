Les cinémas américains pourraient ne pas rouvrir avant la fin de l'année

Alors que Warner Bros vient d'annoncer que «Tenet», le nouveau film de Christopher Nolan, vient une fois encore de voir sa sortie en salles repoussée, c'est tout Hollywood qui reste suspendu au bon vouloir du coronavirus. Et autant dire que l'avenir de l'industrie s'annonce sombre.

Car selon le Hollywood Reporter, les cinémas américains pourraient en effet bien rester fermés jusqu'à la fin de l'année, voire même jusqu'à la mi-2021.

En cause : les impératifs sanitaires de «distanciation sociale» qui ne se marient que très mal avec les impératifs de rendement de blockbusters très chers à réaliser.

A Wall Street analyst has downgraded his rating on Disney's stock due to a "longer" virus pandemic impact than previously forecast. He expects "no film releases in fiscal year 2020," which for Disney ends in September, and "a modest slate" in fiscal 2021. https://t.co/esMOvKpxRA — The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2020

En clair, pour s'assurer de récolter les bénéfices qu'elles étaient en droit d'attendre en période normale mais qui sont aujourd'hui dans le flou avec une pandémie pour le moins chaotique aux Etats-Unis, presque toutes les majors envisageraient très sérieusement de repousser de quelques mois la sortie en salles de leurs superproductions, lorsque certaines compteraient même déjà en années.

Le très attendu «Tenet», qui narre l'histoire d'un agent secret chargé d'empêcher la Troisième Guerre mondiale grâce à l'inversion temporelle, ne pourrait donc être qu'un exemple parmi beaucoup d'autres.

«Tenet» pourrait sortir plus tôt en Europe

Concernant le dernier film de Christopher Nolan, quelques notes d'espoir subsistent néanmoins. D'une part la production assure travailler d'arrache-pied dans le but de communiquer au plus vite une date de sortie aux Etats-Unis.

«Nous partagerons bientôt une nouvelle date de sortie en 2020 pour 'Tenet', le film totalement original et époustouflant de Christopher Nolan. Nous ne traitons pas 'Tenet' comme une sortie mondiale traditionnelle à date fixe et nos prochains plans de marketing et de distribution en tiendront compte», a ainsi assuré Toby Emmerich, le président de Warner Bros, à Variety.

D'autre part, toujours selon Variety, «Tenet» pourrait malgré tout sortir plus tôt dans les salles obscures d'Europe et d'Asie. La raison en est simple : l'épidémie, pour le moment du moins, y est mieux contrôlée, et la plupart des cinémas ont rouvert.

Pour mémoire, il était au départ entendu que «Tenet» sorte en salles le 17 juillet aux États-Unis et le 22 juillet en France. Mais le film a été une première fois repoussé au 31 juillet puis une deuxième fois au 12 août, date aujourd'hui elle aussi enterrée.

En attendant d'en savoir plus, il semble d'ores-et-déjà entendu que la sortie US de «Tenet» ne se fasse pas cet été comme c'était le cas pour les films Mulan et Wonder Woman 1984, qui étaient toutes les deux également attendues dans les salles à la fin de l’été.