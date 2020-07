Gundam : Bandai ouvre un magasin officiel à Paris ce 30 juillet

Un peu de Japon s'installe à Paris. La franchise Gundam, créée il y a 41 ans au pays du soleil-levant, a droit à sa boutique officielle. Le Bandai Hobby Store Paris est le premier du genre en Europe et ouvre ses portes ce jeudi 30 juillet.

Une véritable caverne d'ali baba pour les fans de la saga mais aussi de japanimation et de manga, puisque d'autes séries sont aussi présentes avec des goodies et des jouets directement venus de Tokyo.

Si la série de robots géants de Yoshiyuki Tomino prédomine en ces lieux du célèbre boulevard Voltaire à Paris, des gammes liées à One Piece, Dragon Ball, Doraemon, Hello Kitty, Evangelion, Goldorak et même Patlabor y sont également présentes. Sur 200 m2, la boutique compte 400 à 500 références de goodies, jouets et surtout de Gunpla, les fameuses maquettes qui cartonnent en Asie depuis maintenant 40 ans.

Un anniversaire que Bandai, distributeur officiel de la licence, a tenu à célébrer à sa manière. «Le quarantenaire de Gundam en 2019 est venu confirmé un certain engouement et nous voulions faire quelque chose de spécial pour les 40 ans des Gunpla. L'image des maquettes en occident a longtemps été négative, alors qu'en Asie les Gunpla marchent très fort. Aujourd'hui, les choses ont évolué et les infos circulent mieux grâce au web, tandis que les séries sont mieux diffusées», analyse Hayato Oishi, directeur marketing chez Bandai.

Les fans de #Gundam seront aux anges. Voici l’interieur du 1er #Bandai Hobby Store européen qui ouvre ce jeudi 30 juillet à #Paris. @Hayato_Fr nous a fait visiter la boutique en avant-première. Plus de photos dans le thread qui suit. 1/4 pic.twitter.com/POIixd6Vws — Nicolas Cailleaud (@nicokayo) July 29, 2020

Le projet du magasin est ainsi né en fin d'année dernière avant d'acquérir des locaux au 5 boulevard Voltaire (Paris 11e) avec Manga Story dès février. Et si le confinement a légèrement retardé l'ouverture, son accessibilité estivale est quant à elle maintenue.

Nous avons pu visiter cette boutique en avant-première et découvrir aussi ses trésors. Les amateurs pourront trouver des rééditions des toutes premières maquettes Gundam parues en 1980. Des raretés pour les collectionneurs de jouets vintage, puisqu'on en trouve peu, même au Japon. De petites maquettes à peindre vendues 3,99 euros pièce.

Les plus intéressés pourront également découvrir l'ensemble des Gunpla les plus récents (2019-2020) pour des prix allant de 8 euros à plusieurs centaines d'euros pour de sublimes modèles Master Grade notamment. Des éditions spéciales avec Hello Kitty sont même proposées. «Certains modèles sont proposés pour la première fois en Europe et nous avons également des goodies exclusifs, ainsi que du matériel spécial pour parfaire ses maquettes», résume Hayato Oishi qui précise toutefois que le magasin ne vise pas à concurrencer les autres revendeurs français qui pourront eux aussi proposer les gammes de Gunpla vendues dans l'Hexagone.

Si les boîtes s'empilent par milliers dans cette boutique, le magasin est aussi présenté comme un véritable musée. Plusieurs mètres de vitrines y mettent en lumière chaque figurine montée, tandis que des dioramas sont mis en avant au niveau du sous-sol. En outre, un coin «build room» sera animé par des associations, dont l'AEUG, afin de donner des conseils aux visiteurs pour monter leur maquette. La page Facebook du magasin sera d'ailleurs régulièrement mise à jour pour informer sur les divers ateliers. «Nous comptons également animer des conférences sur la saga Gundam», ajoute Hayato Oishi. Petit bonus, des kits de montage gratuits seront offerts aux clients.

Bandai Hobby Store Paris, 5 boulevard Votlaire (Paris -11e).