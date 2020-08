La série culte K2000 bientôt sur grand écran

KITT est de retour. Série culte des années 1980, «K2000» sera bientôt adapté sur grand écran grâce à James Wan, producteur d'«Aquaman» et de «Conjuring».

Selon Deadline, Spyglass Media Group, qui produit notamment Scream 5, dont le tournage va bientôt démarrer, serait en train de développer une adaptation cinématographique de la série créée par Glen A. Larson et incarnée par David Hasselhoff.

Ce film Knight Rider - titre de la série en version original - serait écrit par TJ Fixman, un scénariste issu du monde du jeu vidéo, et produit par James Wan (Aquaman, Saw, Conjuring) et Michael Clear via la société Atomic Monster.

La série était diffusée de 1982 à 1986 sur NBC aux Etats-Unis, avant de débarquer en France quelques jours après l'arrêt de la série, sur La Cinq dans l'émission «A Fond la caisse», puis sur TF1 dans les années 90. La série américaine a tenté de revenir en 2008 avec Le Retour de K2000, sans succès malgré une apparition de David Hasselhoff dans le premier épisode.

Pour l'heure, on ignore qui incarnera le rôle mythique de Michael Knight et à quoi ressemblera le nouveau bolide KITT.